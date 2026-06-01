Polska Rok po wyborach Polacy ocenili prezydenta. Sondaż Oprac. Maciej Wacławik |

Nawrocki o traktacie polsko-brytyjskim: dobrze byłoby informować kancelarię i prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

Dokładnie rok temu - 1 czerwca 2025 roku odbyła się druga tura wyborów prezydenckich z udziałem Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Kandydat popierany przez PiS otrzymał 10,6 mln głosów (50,89 proc.). Na kandydata KO głos oddało 10,2 mln osób. Frekwencja w drugiej turze przekroczyła 71,6 proc. Jak wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, po roku od wyborów różnica w liczbie osób oceniających prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie i negatywnie mieści się w granicach błędu statystycznego.

Sondaż. Jak Polacy oceniają prezydenturę Nawrockiego

Uczestnikom badania, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, zadano pytanie: jak ogólnie ocenia pan/pani dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego. Pozytywnie oceniło ją 48,2 proc. badanych, w tym 23,6 proc. "zdecydowanie pozytywnie", a 24,6 proc. "raczej pozytywnie". Negatywnie urzędowanie prezydenta oceniło 50,1 proc. respondentów, w tym 26,7 proc. "raczej negatywnie", a 23,4 proc. "zdecydowanie negatywnie". Zdania na ten temat nie miało 1,7 proc. badanych.

Jak ogólnie ocenia Pan(i) dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego?

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano metodą CATI/CAWI 28 i 29 maja na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Redagował AM