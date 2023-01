Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska na czele. Najnowszy sondaż

Według badania przeprowadzonego w styczniu przez Kantar Public chęć udziału w wyborach do Sejmu zadeklarowało 71 procent badanych. Po 31 procent poparcia uzyskały Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. PiS odnotował poprawę notowań w stosunku do grudniowego sondażu o trzy punkty procentowe. KO straciła jeden punkt procentowy.

"Obecnie nie ma wyraźnego lidera", ale "to dopiero początek wyścigu"

"Ten układ preferencji wskazuje, że obecnie nie ma wyraźnego lidera. Chociaż już kolejny raz poziom mobilizacji wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej utrzymuje się na wyższym poziomie niż wśród elektoratu PiS, to nie oznacza to jeszcze zwycięstwa. Przekaz PiS najlepiej trafia do najstarszych grup wiekowych, Koalicja natomiast wygrywa w młodszych grupach. Ale to dopiero początek wyścigu i obfitość obietnic wyborczych jeszcze przed nami - oceniła.