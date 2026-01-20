Logo strona główna
Czy rząd powinien działać na rzecz sprowadzenia Ziobry do Polski? Sondaż

Zbigniew Ziobro
Sąd nie uwzględnił wniosku obrońców Ziobry o wyłączenie sędzi. Relacja reportera TVN24 Michała Gołębiowskiego
Źródło: TVN24
Ponad połowa Polaków popiera działania rządu zmierzające do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski i postawienia go przed sądem - wynika z nowego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM.

Respondentów - w badaniu, którego wyniki opublikowano we wtorek - zapytano, czy ich zdaniem polski rząd powinien podejmować dalsze działania w celu sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski i postawienia go przed sądem, mimo że uzyskał on azyl na Węgrzech.

52 proc. badanych opowiedziało się za kontynuowaniem takich działań - 35 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 17 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów - 11 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", tyle samo (11 proc.) - "raczej nie". 26 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Polacy o sprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do kraju. Sondaż
Polacy o sprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do kraju. Sondaż
Źródło: TVN24

Poparcie dla sprowadzenia Ziobry

Wyraźne poparcie dla sprowadzenia Ziobry deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej (92 proc.) oraz osoby, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego w obu turach wyborów prezydenckich (odpowiednio 89 proc. i 83 proc.). Największy opór wobec sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski wyrażają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - 55 proc. z nich jest przeciwko tej inicjatywie. Przeciwni są również sympatycy Karola Nawrockiego - wśród osób, które poparły go w pierwszej turze wyborów, 50 proc. jest przeciw, a w drugiej turze - 40 proc.

30 min
Krzyczał wtedy: liczę na was. Na co teraz liczy Ziobro?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Krzyczał wtedy: liczę na was. Na co teraz liczy Ziobro?

Czarno na białym

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Obecnie Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ub.r. Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności" i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

Sondaż Opinia24, przeprowadzony na zlecenie RMF FM, zrealizowano na próbie 1001 osób w dniach 12-14 stycznia.

25 min
Kamper sprawiedliwości. Zobacz reportaż, którego boi się Telewizja Republika
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kamper sprawiedliwości. Zobacz reportaż, którego boi się Telewizja Republika

Czarno na białym

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Zbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościPrawo i SprawiedliwośćWęgry
