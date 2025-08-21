Nowy sondaż partyjny - zmiana lidera i cztery ugrupowania w Sejmie

Szłapka o tym, czy Tusk jest na urlopie Źródło: TVN24

W porównaniu z poprzednim badaniem tej samej pracowni dla Wirtualnej Polski KO zyskała 2,3 punktu procentowego i wysunęła się na pozycję lidera. Zajmujące poprzednio pierwsze miejsce Prawo i Sprawiedliwość straciło 0,9 punktu - obecnie na główne ugrupowanie opozycyjne chce głosować 27,4 proc. uczestników sondażu United Surveys.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, z poparciem 17,3 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim badaniem grupowanie straciło nieznacznie - 0,1 pkt. proc.

Sondaż. Tracą koalicjanci KO

Z sejmowych koalicjantów KO najlepsze notowania ma Lewica - 5,5 proc., która straciła jednak (-1,2) wyborców. I zgodnie z wynikami badania tylko ona może liczyć na miejsca w sejmowych ławach. PSL, z poparciem 3,6 proc. (-0,1), znajduje się pod progiem wyborczym, podobnie Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce obecnie głosować 2,6 proc. badanych (-1,5).

Poza Sejmem znalazłyby się również partia Razem i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z identycznym poparciem 3,1 proc. uczestników sondażu. Drugie z wymienionych ugrupowań notuje największy spadek - 2,3 proc.

Sondaż partyjny 21.08.2025

Jak przelicza WP.pl, Koalicja Obywatelska w tej sytuacji może liczyć na 174 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość - 169, Konfederacja - 99, a Lewica na 18. A z tego wynika, że obecne ugrupowania koalicji 15 października nie byłyby w stanie rządzić dalej.

W badaniu najbardziej zyskuje grupa niezdecydowanych - odpowiedź "nie wiem, trudno powiedzieć" wybrało 9,3 proc. badanych. To wzrost aż o 4,2 p.p. Sondaż przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na próbie N=1000.

