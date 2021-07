Wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, tracą Polska 2050, Lewica i Konfederacja. Najnowszy sondaż

Z badania IBRiS dla Onetu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość głos oddałoby 33,6 procent badanych. Koalicję Obywatelską poparłoby 26,2 procent respondentów, co oznacza wzrost o ponad 10 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. Na trzecim miejscu znalazłaby się Polska 2050 z poparciem na poziomie 10,9 procent.

KO z największym wzrostem

W stosunku do poprzedniego badania IBRiS z końca czerwca największy wzrost zanotowała Koalicja Obywatelska (+10,1 pkt proc.). Z kolei największy spadek dotyczy Polski 2050 (-7 pkt proc.). Jak poinformował Onet, "łącznie przez ostatnie dwa miesiące, ugrupowanie straciło aż 9,4 pkt proc.".

W poprzednim badaniu liderujące Prawo i Sprawiedliwość uzyskało niemal identyczny wynik. Poparcie dla Lewicy spadło o 1,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Niecała połowa respondentów deklaruje udział w głosowaniu

Respondenci zostali zapytani jeszcze o to, czy wzięliby udział w głosowaniu, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę. Udział w głosowaniu zadeklarowało zaledwie 49,3 proc. potencjalnych wyborców (w tym 37,3 proc. było pewnych, że udałoby się do urn wyborczych, a 12 proc. odpowiedziało, że "raczej" odwiedziłoby lokale wyborcze).