Sondaż CBOS. PiS na prowadzeniu, KO z "najlepszym wynikiem od 2015 roku"

Gdyby wybory odbyły się w czerwcu, najwyższym poparciem cieszyłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33 procent - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS. O 4 punkty procentowe w porównaniu do zeszłego miesiąca wzrosło poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, która może liczyć na 27 procent poparcia. Próg wyborczy przekroczyłaby także Konfederacja, Lewica oraz Trzecia Droga. Przewodniczący PO Donald Tusk skomentował, że najnowsze badanie "rządowej pracowni" dało jego ugrupowaniu "najlepszy wynik od 2015 roku".

Pozostałe partie i koalicje nie weszłyby do parlamentu. "Wśród ankietowanych swoich zwolenników znalazły jeszcze Agrounia (w tym miesiącu ponownie notowana samodzielnie) oraz Wolnościowcy (po 1 proc. głosów)" - podaje CBOS.

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 17 procent badanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem.

Z badania wynika, że gdyby wybory odbywały się w czerwcu, udział w nich wzięłoby ponad trzy czwarte respondentów (78 proc.). "To praktycznie tyle samo co przed miesiącem (spadek o 1 punkt procentowy, w granicach błędu). Dzięki trwającej kampanii wyborczej utrzymuje się zatem wysoki poziom mobilizacji politycznej Polaków. W czerwcu nie zmienił się odsetek osób wahających się, czy wziąć udział w wyborach (12 proc.). Wzrosła natomiast o 1 punkt liczba badanych z góry odrzucających możliwość udziału w głosowaniu – obecnie co dziesiąty dorosły Polak (10 proc.) nie ma zamiaru iść na wybory" - czytamy.