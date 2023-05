Najnowszy sondaż partyjny. PiS na czele, ale bez większości. Konfederacja z dwucyfrowym wynikiem

Zjednoczona Prawica prowadzi w najnowszym sondażu partyjnym IBRiS dla Onetu z wynikiem 32 procent, Koalicja Obywatelska może liczyć na 25,4 procent. Trzecie miejsce zajmują PSL i Polska 2050, które otrzymały prawie 15 procent. Takie wyniki sprawiają, że PiS, chociaż wygrywa wybory, nie może liczyć w Sejmie na samodzielną większość. Sondaż został przeprowadzony już po zapowiedziach prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, dotyczących między innymi podwyższenia 500 plus.

Druga jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 25,4 procent. W porównaniu z ostatnim badaniem dla Onetu to wzrost o 0,9 punktu procentowego.

PSL z Polską 2050 na podium, Konfederacja z dwucyfrowym wynikiem

Na trzecim miejscu znaleźli się także PSL i Polska 2050, ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni , którzy zapowiedzieli, że do wyborów pójdą razem. Głos na nich chciałoby oddać 14,6 procent respondentów.

Sondaż został przeprowadzony 16 maja, czyli już po zapowiedziach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego , dotyczących między innymi podwyższenia 500 plus .

Jak te wyniki przełożyłyby się na mandaty w Sejmie?

"Oznacza to, że PiS jest praktycznie bez szans na samodzielne rządy (182 na wymagane 231 mandatów), tak jak ma to miejsce w trwającej kadencji. W koalicji z Konfederacją jest już bliżej tego celu (212 na wymagane 231 mandatów), ale nadal brakowałoby 19 posłów do większości" - komentuje portal.