Sondaż: PiS na czele, ale "opozycja miałaby dziś większe szanse na budowanie rządu"

Jednocześnie dziennik ocenia, że Polski Ład nie ułatwił PiS odbudowania poparcia, które utrzymuje się na poziomie około 30 procent. "Gwarantuje to pierwsze miejsce w rankingu, ale to opozycja miałaby dziś większe szanse na budowanie rządu" - konkluduje "Rz".

"Zdolność do sprawowania władzy w tym układzie nie zależy od indywidualnego wyniku, tylko od możliwości koalicyjnych. Platforma (157 mandatów w Sejmie) może liczyć po wyborach na Polskę 2050, która otrzymuje poparcie 11,1 proc., co przekłada się na 54 mandaty, do Sejmu weszłoby też PSL z poparciem 5,2, co daje ludowcom 14 mandatów. Swój klub miałaby także Lewica otrzymująca 6,6 proc., czyli 23 mandaty. Razem: 248 mandatów dla opozycji" - podaje dziennik.