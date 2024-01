Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS. Najnowszy sondaż partyjny

Na temat swoich sympatii partyjnych wypowiedziało się 79 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę. To o 1 punkt procentowy mniej niż w pierwszej połowie stycznia i 2 punkty procentowe mniej niż w grudniu zeszłego roku.

Koalicja Obywatelska wysuwa się na prowadzenie

W porównaniu z sondażem z pierwszej połowy stycznia poparcie dla PiS obniżyło się o 5 punktów procentowych, zaś – zestawiając z wynikiem z grudnia – o 6 punktów. Z kolei notowania KO w odniesieniu do grudnia poprawiły się o 4 punkty procentowe, a w ciągu ostatnich tygodni ten wynik się nie zmienił. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga , na którą chce oddać swój głos 14 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. W porównaniu z pierwszą połową stycznia ugrupowanie to zyskało 4 punkty procentowe, lekko przekraczając również swój grudniowy wynik.

Konfederacja i Lewica poza podium

Co dwudziesty z zdeklarowanych uczestników głosowania (5 proc., w stosunku do poprzedniego pomiaru wzrost o 1 punkt procentowy) oddałby głos na jakieś inne ugrupowanie niż te, które obecnie wchodzą w skład parlamentu. Mniej wyborców niż w pierwszej połowie stycznia, bo co jedenasty z ankietowanych wybierających się na wybory (9 proc., spadek o 3 punkty procentowe), nie potrafi powiedzieć, na którą z partii lub z ugrupowań by głosował.