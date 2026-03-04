Logo strona główna
Polska

Nowy sondaż. Pięć partii w Sejmie

SEJM shutterstock_1036872508
Adam Szłapka o sytuacji w koalicji po rozłamie w Polsce 2050
Źródło: Kropka nad i TVN24
Prowadząca w sondażu Koalicja Obywatelska ma przewagę ośmiu punktów procentowych nad Prawem i Sprawiedliwością - wynika z nowego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Jednak to trzy prawicowe partie, a nie KO miałyby większość pozwalającą rządzić - pisze dziennik.

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS 27 i 28 lutego na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita" wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tych dniach, wygrałaby je partia Donalda Tuska, na którą wskazało 30,1 proc. pytanych. To spadek o 1,3 proc. w stosunku do sondażu sprzed miesiąca. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,1 proc., co też oznacza nieznaczny odpływ wyborców - spadek o 1,2 punkt procentowy.

Niewielki wzrost odnotowały Konfederacja (13,8 proc. w stosunku do 12,6 proc. miesiąc temu) oraz Konfederacja Korony Polskiej (9,2 proc., w poprzednim badaniu 9 proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (6,8 proc., miesiąc temu było 8,1 proc.). Nie weszłyby PSL (4,2 proc.), Partia Razem (3,4 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). 8,9 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby głos.

Sondaż partyjny
Sondaż partyjny
Źródło: TVN24

Jak podaje "Rz", chęć udziału w wyborach zadeklarowało 60,6 proc. badanych. 36,8 proc. uczestników sondażu by na nie nie poszło.

Kto stworzyłby koalicję rządową?

Dr hab. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla "Rzeczpospolitej" przeliczył wyniki sondażu na mandaty. Jak ustalił, KO mając 186 mandatów, a Lewica - 26 nie miałyby szans na rządzenie. Zastrzegł jednak, że "jeśli PSL przekroczyłoby próg wyborczy za dwa lata, to będzie więcej niż obecne 212 głosów, tym bardziej, że Razem również przekreślać nie można". Sprawować władzę mogłyby za to trzy partie prawicowe: PiS z 131 mandatami, Konfederacja z 74 oraz Konfederacja Korony Polskiej z 43, co daje łącznie 248 mandatów.

- Siły wyjściowe koalicji 15 października przeważają, a gdyby zjednoczyły się do trzech list, to mają lepszy wynik niż trzy partie prawicowe - ocenił cytowany przez dziennik Flis.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
57 min
Donald Tusk
Co dzieje się w KO? Stawka jest wysoka, "zaangażował się sam Tusk"
Arleta Zalewska, Konrad Piasecki
Nawrocki i Czarzasty
Zmiany w rankingu zaufania
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Awantura w PiS po zapowiedzi Kaczyńskiego. "Nie ma zgody"
Patryk Michalski

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MrMR/Shutterstock

SondażeKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaLewicaPolskie Stronnictwo LudoweGrzegorz Braun
