Nowy sondaż. Pięć partii w Sejmie

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS 27 i 28 lutego na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita" wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tych dniach, wygrałaby je partia Donalda Tuska, na którą wskazało 30,1 proc. pytanych. To spadek o 1,3 proc. w stosunku do sondażu sprzed miesiąca. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,1 proc., co też oznacza nieznaczny odpływ wyborców - spadek o 1,2 punkt procentowy.

Niewielki wzrost odnotowały Konfederacja (13,8 proc. w stosunku do 12,6 proc. miesiąc temu) oraz Konfederacja Korony Polskiej (9,2 proc., w poprzednim badaniu 9 proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (6,8 proc., miesiąc temu było 8,1 proc.). Nie weszłyby PSL (4,2 proc.), Partia Razem (3,4 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). 8,9 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby głos.

Sondaż partyjny Źródło: TVN24

Jak podaje "Rz", chęć udziału w wyborach zadeklarowało 60,6 proc. badanych. 36,8 proc. uczestników sondażu by na nie nie poszło.

Kto stworzyłby koalicję rządową?

Dr hab. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla "Rzeczpospolitej" przeliczył wyniki sondażu na mandaty. Jak ustalił, KO mając 186 mandatów, a Lewica - 26 nie miałyby szans na rządzenie. Zastrzegł jednak, że "jeśli PSL przekroczyłoby próg wyborczy za dwa lata, to będzie więcej niż obecne 212 głosów, tym bardziej, że Razem również przekreślać nie można". Sprawować władzę mogłyby za to trzy partie prawicowe: PiS z 131 mandatami, Konfederacja z 74 oraz Konfederacja Korony Polskiej z 43, co daje łącznie 248 mandatów.

- Siły wyjściowe koalicji 15 października przeważają, a gdyby zjednoczyły się do trzech list, to mają lepszy wynik niż trzy partie prawicowe - ocenił cytowany przez dziennik Flis.

Opracował Maciej Wacławik / az