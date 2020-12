Grudniowy sondaż partyjny. A w nim debiutant

W wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie 33 procent wyborców, Koalicja Obywatelska - 22,3 procent, a Polska 2050 na 11 procent - wynika z grudniowego badania IBRiS dla Onetu. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z poparciem na poziomie 7,1 procent i PSL-KP - 6,1 procent. Po raz pierwszy w badaniu pojawiła się Agrounia, która zanotowała poparcie na poziomie dwóch procent.

Więcej niż co czwarty badany stwierdził, że "zdecydowanie nie" zagłosowałby w wyborach (26,3 proc.). Odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 18,4 proc. ankietowanych. W tej sprawie 3,6 proc. ankietowanych "nie wie" lub "nie ma zdania" - wynika z badania.

33 procent biorących udział w sondażu oddałoby głos na PiS

Głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 33 procent osób biorących udział w sondażu, co oznacza wzrost o 4,3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego badania z listopada.

Głosowanie na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 22,3 proc. respondentów (spadek o 2,4 pkt proc.). Na trzecim miejscu znalazł się ruch Szymona Hołowni Polska 2050 z wynikiem 11 procent . Jest to wynik o 0,3 pkt. proc. gorszy niż w poprzednim miesiącu.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica ( 7,1 proc ., wzrost o 0,1 pkt proc.) i PSL ( 6,1 proc. , wzrost o 1 proc.).

Konfederacja pod progiem, Agrounia debiutuje w badaniu

Szef IBRiS: w badaniach przed świętami na ogół obserwujemy pewne powtarzające się zachowania

Szef IBRiS Marcin Duma skomentował wyniki sondażu. Przypomniał, że w "badaniach przed świętami na ogół obserwujemy pewne powtarzające się zachowania, to znaczy zmniejszone zainteresowanie polityką, skutkujące spadkami poparcia dla praktycznie wszystkich podmiotów politycznych i jednocześnie zwiększonym odsetkiem osób niezdecydowanych".

- To nie jest zwykły rok i nie są to zwykłe święta, ale wydaje się, że wpływ przygotowań świątecznych, a także zasadnicze przekierowanie uwagi badanych ze spraw publicznych na świąteczne może opisywać przyczyny tego, co widzimy w tych wynikach - ocenił.