Ranking zaufania. Szymon Hołownia blisko rekordu wszech czasów. Andrzej Duda spadł z podium

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia cieszy się największym zaufaniem do polityków i otwiera ranking z rezultatem zbliżonym do rekordu wszech czasów - wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla Onetu. W tym badaniu, po raz pierwszy od ośmiu lat, prezydent Andrzej Duda znalazł się poza podium.

W najnowszym badaniu zaufania przeprowadzonym przez IBRIS dla Onetu Szymon Hołownia po raz pierwszy znajduje się na jego czele, osiągając 49 procent pozytywnych wskazań (25,4 proc. badanych ufa mu zdecydowanie, 23,6 proc. raczej). Portal podkreślił, że to wynik zbliżony do rekordu w historii pomiarów IBRIS dla Onetu - 52,3 proc., który we wrześniu 2020 r. osiągnął Andrzej Duda.

Obecny Marszałek Sejmu zyskuje w najnowszym badaniu najwięcej, aż 4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Od wyborów to wzrost już o 22,6 pkt proc. Politykowi nie ufa 38,7 proc. (+8,3 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 11,7 proc. (-11,6 pkt).

Szymon Hołownia PAP/Marcin Obara

Na drugim miejscu w rankingu znajduje się Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy ufa 47 proc. badanych (32,8 proc. zdecydowanie, 14,2 proc. raczej). To mniej o 1,9 pkt proc. w porównaniu do badania zrealizowanego w ubiegłym miesiącu.

Negatywne zdanie o polityku ma 41,1 proc. osób (+6,3 pkt), a neutralne 10,8 proc. (-2,2 pkt).

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski PAP/Radek Pietruszka

W najnowszym badaniu IBRIS podium zamyka lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Onet zwrócił uwagę, że to jego powrót do ścisłej czołówki po ponad czterech latach.

Zaufanie do kandydata powyborczej koalicji na premiera deklaruje 43 proc. badanych (29,7 proc. zdecydowanie, 13,3 proc. raczej). To więcej o 2,4 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Negatywne uczucia wzbudza u 45,6 proc. osób (-3,6 pkt), a neutralnie wypowiada się o nim 11,3 proc. ankietowanych (+1,2 pkt).

Donald Tusk Piotr Nowak/PAP/EPA

Tuż poza podium znajduje się Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego cieszy się zaufaniem 42,3 proc. badanych. W porównaniu z październikowym sondażem IBRIS dla Onetu to wzrost o 1,9 pkt proc. Politykowi nie ufa 42,2 proc. osób (-3,6 pkt), a 14,5 proc. (-9,8 pkt) ma o nim neutralne zdanie.

Władysław Kosiniak-Kamysz Paweł Supernak/PAP

Dopiero piąty wynik zdobywa Andrzej Duda. Prezydent RP plasuje się poza podium po raz pierwszy od blisko ośmiu lat - od grudnia 2015 r. W najnowszym badaniu osiąga 39 proc. pozytywnych wskazań. To spadek o 2,5 pkt proc. Brak zaufania do polityka deklaruje 52,5 proc. osób (+6 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 8,4 proc. uczestników sondażu (-3,5 pkt).

Andrzej Duda PAP/Paweł Supernak

Za prezydentem znajduje się obecny premier Mateusz Morawiecki. Zaufanie do szefa rządu ma 33,7 proc. ankietowanych. To mniej o 0,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Premier Mateusz Morawiecki Marcin Obara/PAP/EPA

Siódma lokata przypada współprzewodniczącemu Nowej Lewicy Robertowi Biedroniowi. Polityk cieszy się zaufaniem 32,3 proc. badanych. To mniej o 2 pkt proc. w porównaniu do październikowego pomiaru.

Robert Biedroń Zdjęcia organizatora

Ósmy wynik w rankingu należy do drugiego lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Wicemarszałek Sejmu może cieszyć się 32,2 proc. pozytywnych wskazań. Jego wynik poprawił się o 0,5 pkt proc.

Włodzimierz Czarzasty PAP

Komu Polacy nie ufają najbardziej?

Liderami antyrankingu zaufania, przez zdobycie największej liczby negatywnych odpowiedzi są: Zbigniew Ziobro (72,7 proc.), Jarosław Kaczyński (66 proc.) i Krzysztof Bosak (64,2 proc.).

Największe wzrosty nieufności w tym miesiącu dotyczą: Adriana Zandberga (+12,6 pkt), Włodzimierza Czarzastego (+11,6 pkt) oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza (+9,6 pkt).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 24-25 listopada 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Hołownia na czele również w badaniu CBOS

W listopadowym badaniu zaufania CBOS ankietowani również wskazali na marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Na drugim miejscu znalazł się dotychczasowy lider tej klasyfikacji prezydent Andrzej Duda. Na trzecie miejsce awansował szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Za podium znalazł się Rafał Trzaskowski.

