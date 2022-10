Zmiana na fotelu lidera w sondażu poparcia. "Wytłumaczenie jest dość proste"

Materska-Sosnowska: wytłumaczenie jest dość proste

Doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, stwierdziła, że zmiana na fotelu lidera ma "dość proste wytłumaczenie". - To (PiS - red.) nie jest ekipa na trudne czasy. To jest ekipa, która sobie radziła, kiedy było rozdawanie pieniędzy i nie było problemów. A teraz czego się nie dotknąć, są problemy - powiedziała.

Markowski: To są tylko procenty. Nie wiemy, co się za nimi kryje

- Ale zwracam uwagę, że to są tylko procenty. My nie wiemy, co się za tymi procentami dzieje. Czy w liczbach bezwzględnych spada poparcie PiS-owi, czy przybywa wyborców partiom opozycyjnym, szczególnie Platformie Obywatelskiej - mówił gość TVN24.