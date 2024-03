W nowym badaniu preferencji politycznych Polaków w wyborach do Sejmu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 31,9 procent poparcia. "To wynik tylko nieznacznie gorszy niż ten sprzed miesiąca, gdy KO miała 32,6 proc. To spadek o 0,7 pkt proc." - podano w środowej publikacji "Rz".