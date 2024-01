Legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży? Jest najnowszy sondaż

Aborcja do 12. tygodnia. W Sejmie nie ma większości

W ubiegłym tygodniu o to, czy znajdzie się w parlamencie większość do uchwalenia ustawy pozwalającej na dokonywanie aborcji do 12. tygodnia ciąży, pytany był lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. - Dzisiaj wygląda na to, że takiej większości nie ma, ale na pewno jest większość na zmianę status quo. Gotowość do liberalizacji dotyczy większości w Sejmie. Natomiast dużo bardziej konserwatywni są panowie Hołownia i Kosiniak w tej kwestii. Czy znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie? W praktycznych działaniach rządu na pewno tak. Mówię tutaj o rekomendacjach konsultantów krajowych. Być może także w pewnych zapisach na poziomie rozporządzeń pani minister zdrowia - kontynuował lider KO.