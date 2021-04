Czy partie Ziobry i Gowina weszłyby do Sejmu? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Gdyby Zjednoczona Prawica rozpadła się i partie ją tworzące przystąpiły do wyborów osobno, tylko Prawo i Sprawiedliwość znalazłoby się w Sejmie - wynika z najnowszego sondażu telefonicznego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Poparcie byłoby jednak na tyle niskie, że nie pozwoliłoby partii Jarosława Kaczyńskiego na samodzielne rządy.

W badaniu telefonicznym przeprowadzonym przez Kantar ankietowani zostali zapytani o to, na kogo by zagłosowali w najbliższych wyborach parlamentarnych, ale gdyby ugrupowania prawicowe do wyborów szły osobno. 25 procent respondentów wskazało na PiS.