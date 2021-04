Czy rząd zrobił wszystko, by Polacy nie umierali tak licznie? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Ponad połowa ankietowanych uważa, że polski rząd nie zrobił wszystkiego, by Polacy nie umierali tak licznie na skutek pandemii - wynika z najnowszego sondażu telefonicznego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24.

Statystyki zgonów w Polsce w wyniku COVID-19 należą obecnie do najwyższych na świecie. W badaniu telefonicznym przeprowadzonym przez Kantar ankietowani zostali zapytani o to, czy polski rząd zrobił wszystko, by Polacy nie umierali tak licznie na skutek pandemii.