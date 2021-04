Czy koalicja rządowa utrzyma się do następnych wyborów? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Ponad połowa ankietowanych uważa, że rządowa koalicja PiS, Solidarna Polska i Porozumienie utrzyma się do następnych wyborów parlamentarnych - wynika z najnowszego sondażu telefonicznego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24.

W badaniu telefonicznym przeprowadzonym przez Kantar ankietowani zostali zapytani o to, czy rządowa koalicja Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie będzie trwała do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na rok 2023.

31 procent na "nie", 53 procent na tak

6 procent ankietowanych odpowiedziało, że taki scenariusz "zdecydowanie nie" sprawdzi się. 25 procent uważa z kolei, że koalicja "raczej nie" będzie trwała i że dojdzie do rozłamu w Zjednoczonej Prawicy. Oznacza to, że według łącznie 31 procent badanych (sumując odpowiedzi "zdecydowanie nie" i "raczej nie") koalicja rządowa nie wytrwa do następnych wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 2023 rok.