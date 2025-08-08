Nawrocki o "planie 21", euro i wieku emerytalnym Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Największy odsetek respondentów (32 procent) ocenia, że prezydent Karol Nawrocki zrealizuje tylko niektóre zapowiedzi.

Z kolei 21 procent ankietowanych wierzy, że spełni on wszystkie lub prawie wszystkie obietnice.

27 procent badanych nie wierzy, że Nawrocki wywiąże się z jakichkolwiek zapowiedzi z kampanii, a 20 procent nie ma w tej sprawie zdania.

Czy Karol Nawrocki wywiąże się ze swoich obietnic przedwyborczych? Źródło: TVN24

Negatywną ocenę szans na realizację obietnic częściej wyrażają osoby po 60. roku życia (32 procent), badani z wyższym wykształceniem (34 procent), wyborcy Koalicji Obywatelskiej (58 procent) oraz osoby, które w obu turach głosowały na Rafała Trzaskowskiego (po 55 procent).

Prezydent w trakcie wizyty w Kaliszu Źródło: PAP/Tomasz Wojtasik

Z kolei przekonanie, że prezydent zrealizuje wszystkie lub niemal wszystkie zapowiedzi, częściej deklarują osoby z wykształceniem zawodowym (26 procent), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (61 procent) oraz ci, którzy głosowali na Karola Nawrockiego zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze wyborów (odpowiednio 58 procent i 44 procent).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 4-6 sierpnia 2025 roku przez Opinion24 na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych Polaków. Badanie zostało przeprowadzone techniką mieszaną (mixed-mode): telefonicznie z użyciem systemu CATI oraz za pomocą ankiet internetowych (CAWI).

Redakcja Konkret24 przeanalizowała podpisane przez Nawrockiego - jako kandydata na prezydenta - w czasie kampanii deklaracje, przedstawione programy oraz wypowiedzi na spotkaniach z wyborcami. W efekcie powstała lista 71 złożonych przez Nawrockiego obietnic.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nie 21, tylko 71 obietnic Nawrockiego. I już terminy przesunięte

OGLĄDAJ: TVN24 HD