Polska Ta partia uzyskała najlepszy wynik od roku. Nowy sondaż Oprac. Maciej Wacławik |

Koalicja Obywatelska może liczyć na 32 procent poparcia, co oznacza wzrost o 2,8 punktu procentowego w porównaniu z marcowym sondażem. "To najlepszy wynik partii Donalda Tuska od kwietnia 2025 roku" - podkreśla CBOS. I dodaje, że w stosunku do marca największy spadek poparcia zanotowały PiS i Konfederacja Korony Polskiej.

Na Prawo i Sprawiedliwość głos oddałoby 18,2 procent respondentów (spadek o 2,9 p.p.), na ostatnią na podium Konfederację - 13 procent (wzrost o 1,9 p.p.). Na czwartej pozycji znalazła się Konfederacja Korony Polskiej, popierana przez 8,7 procent hipotetycznych wyborców (spadek o 2,3 p.p.), za nią Nowa Lewica z poparciem na poziomie 5,8 procent (wzrost o 2,3 p.p.). Na granicy progu wyborczego plasuje się partia Razem, na którą głos oddałoby 4,9 procent respondentów (spadek o 1,1 p.p.).

Za Razem znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe (3,0 procent poparcia), oraz Polska 2050 (0,7 procent). 0,2 procent badanych wskazało na inną partię, a 10,8 procent przyznało, że "trudno powiedzieć", na kogo zagłosowaliby. 2,7 procent respondentów odmówiło odpowiedzi na pytanie o preferencje partyjne.

Sondaż partyjny

"Po prawej stronie słaby wynik PiS skutkuje tym, że dystans między zajmującą trzecią pozycję Konfederacją WiN a PiS zmniejszył się i wynosi tylko 5,2 p.p." - czytamy w komentarzu do sondażu.

Gdyby wybory odbywały się w połowie kwietnia, udział w nich chciałoby wziąć przeszło trzy czwarte (75,6 procent) uprawnionych do głosowania.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 13-15 kwietnia 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).