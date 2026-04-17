Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ta partia uzyskała najlepszy wynik od roku. Nowy sondaż

|
Sejm
Pytanie Tuska a potem "śmiech ministrów". Piasecki o tym, co się działo na posiedzeniu rządu
Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w połowie kwietnia, najwięcej głosów uzyskałaby Koalicja Obywatelska. "To najlepszy wynik partii Donalda Tuska od kwietnia 2025 roku" - podkreśla CBOS w komentarzu do sondażu. Kto mógłby liczyć na wynik powyżej progu wyborczego?

Koalicja Obywatelska może liczyć na 32 procent poparcia, co oznacza wzrost o 2,8 punktu procentowego w porównaniu z marcowym sondażem. "To najlepszy wynik partii Donalda Tuska od kwietnia 2025 roku" - podkreśla CBOS. I dodaje, że w stosunku do marca największy spadek poparcia zanotowały PiS i Konfederacja Korony Polskiej.

Na Prawo i Sprawiedliwość głos oddałoby 18,2 procent respondentów (spadek o 2,9 p.p.), na ostatnią na podium Konfederację - 13 procent (wzrost o 1,9 p.p.). Na czwartej pozycji znalazła się Konfederacja Korony Polskiej, popierana przez 8,7 procent hipotetycznych wyborców (spadek o 2,3 p.p.), za nią Nowa Lewica z poparciem na poziomie 5,8 procent (wzrost o 2,3 p.p.). Na granicy progu wyborczego plasuje się partia Razem, na którą głos oddałoby 4,9 procent respondentów (spadek o 1,1 p.p.).

Za Razem znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe (3,0 procent poparcia), oraz Polska 2050 (0,7 procent). 0,2 procent badanych wskazało na inną partię, a 10,8 procent przyznało, że "trudno powiedzieć", na kogo zagłosowaliby. 2,7 procent respondentów odmówiło odpowiedzi na pytanie o preferencje partyjne.

Sondaż partyjny

"Po prawej stronie słaby wynik PiS skutkuje tym, że dystans między zajmującą trzecią pozycję Konfederacją WiN a PiS zmniejszył się i wynosi tylko 5,2 p.p." - czytamy w komentarzu do sondażu.

Gdyby wybory odbywały się w połowie kwietnia, udział w nich chciałoby wziąć przeszło trzy czwarte (75,6 procent) uprawnionych do głosowania.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 13-15 kwietnia 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Konflikt wokół TK. Polacy wskazali, kto za niego odpowiada

Konflikt wokół TK. Polacy wskazali, kto za niego odpowiada

Co z przyszłością Ziobry? Większość nie miała wątpliwości

Co z przyszłością Ziobry? Większość nie miała wątpliwości

Źródło: CBOS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
SondażeKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaLewicaRazemPolska 2050Polskie Stronnictwo Ludowe
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
41-latek włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Lublin
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Zawiadomienie za zawiadomienie. Ciąg dalszy batalii o Trybunał
Polska
25 lat TVN24
25 pytań na 25. urodziny TVN24
Quizy
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
Minie Ziemię w 2029 roku. Naukowcy już się szykują
METEO
Dziennikarze TVN24 w "Dzień dobry TVN"
Monika Olejnik zaprosiła do Siemiatycz wyjątkowego gościa
25 lat TVN24
Niebezpieczne zachowanie na parkingu
Skrajna nieodpowiedzialność 19-latków. Siedzieli na drzwiach jadących aut
Poznań
sma rdzeniowy zanik miesni shutterstock_2329093539
Zatrzymać SMA. Kluczowe są "uśpione motoneurony"
Anna Bielecka
Na miejscu interweniowali strażacy (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzony gazociąg. Ewakuacja ponad 300 osób
Kraków
Mężczyzna kradnie piec do pizzy
Ukradł piec do pizzy. Nagrał go monitoring
Wrocław
imageTitle
Najlepsze wsady sezonu. Jest spora kontrowersja
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
Berkowicz "został ukarany najwyższą karą"
Polska
imageTitle
Lewandowski niezadowolony z oferty? "Klub wie, co myślę"
EUROSPORT
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy
WARSZAWA
ziemniaki shutterstock_2716266501
Spółki-słupy i zagraniczne ziemniaki. Rolnicy alarmują
BIZNES
Kobieta w peruce
Chciała uniknąć kary, stworzyła fikcyjną znajomą. Wpadła przez jeden błąd
Trójmiasto
Policjanci zatrzymali 43-letniego kierowcę Tesli Cybertruck
Pędził Cybertruckiem przez miasto, słono zapłaci
Lublin
Snusy
Po tą używkę sięgają już 15-latki. "Skala jest zatrważająca"
Zdrowie
Tusk
Tusk o poszkodowanych w sprawie Zondacrypto. "Nawet 30 tysięcy ludzi"
Polska
Pijana taksówkarka uszkodziła samochody
Alkohol, kłótnia i jazda przez miasto. Taksówkarka uszkodziła kilka aut
Pies, który błąkał się po DK45
Błąkały się po drogach krajowych, mogły wpaść pod auta
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
METEO
imageTitle
Rywal Kowalskiego zaskoczył. Znowu chce się rozebrać
EUROSPORT
29.09 | Akcja ratunkowa w escape roomie w Koszalinie "była nieudolna". Rodzice krytykują służby
W pożarze escape roomu zginęło pięć nastolatek. Będzie ciąg dalszy sprawy
Szczecin
iran
Kolejne osoby skazane na śmierć za udział w protestach. Wśród nich małżeństwo
Świat
imageTitle
Wioślarze boją się krokodyli. Liczyli na inną odpowiedź
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński na konferencji w Sejmie
"Miejsca na listach nie będzie". Kaczyński o stowarzyszeniu Morawieckiego
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
METEO
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Powstanie portal eLicytacje. Majątek dłużników do kupienia przez internet
BIZNES
Policjanci zatrzymali złodziei Mercedesa w Gryficach
Pościg za złodziejami samochodu. Potrącony policjant
Szczecin
Jarosław Kaczyński
Tusk do Kaczyńskiego: czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?
Polska
