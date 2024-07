CBOS: KO utrzymuje przewagę nad PiS

CBOS zapytał: na kandydata której partii lub ugrupowania głosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu. Na sprawujące władzę do niemal końca ubiegłego roku Prawo i Sprawiedliwość chce dziś głosować 28 proc. badanych. To ok. 8 punktów procentowych mniej niż wyniósł wynik ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W porównaniu z wyborami do PE zyskuje za to Konfederacja. Według CBOS w pierwszych dniach lipca chciało na nią głosować 14 proc. ankietowanych.