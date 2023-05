Solidarna Polska zmienia nazwę. Komentarze ekspertów

- Suwerenna Polska, potwierdzamy, że to jest nazwa, która będzie przyświecała naszemu środowisku politycznemu w dalszej drodze - mówi Jacek Ozdoba.

Dziś suwerenni, kiedyś niezależni. - Zauważmy, że moment powstania Solidarnej Polski to też duży kryzys Prawa i Sprawiedliwości - zwraca uwagę politolog profesor Tomasz Słomka.

Ziobro i Kaczyński

Polityczną podróż w czasie trzeba zacząć od momentu kluczowego dla utworzeniu swoistego alter ego Prawa i Sprawiedliwości. W 2011 roku po sześciu przegranych wyborach z rzędu tak zwani ziobryści należący do PiS podważali pozycję Jarosława Kaczyńskiego .

- Jest to czas dyskusji, zwłaszcza jeśli te wybory nie były wygrane. I nie są to pierwsze niewygrane wybory - mówił wówczas Zbigniew Ziobro. Tadeusz Cymański wtórował, że partia "potrzebuje wewnętrznej modernizacji".

Mimo rozłamu Jarosław Kaczyński wyciągał ręce do ziobrystów. Dwie partie walczyły wówczas o zbliżony elektorat. - Zapomnijmy o tym, co było złe, o co mamy pretensje. Idźmy razem, wracajcie - apelował prezes PiS w kwietniu 2012 roku.