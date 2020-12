"Dezaprobata" Solidarnej Polski wobec klimatycznych ustaleń szczytu UE. "Radykalny wzrost opłat za prąd"

Drastyczne i nagłe podnoszenie celów redukcji CO2 niesie większe koszty dla polskiej gospodarki i milionów Polaków - napisano w uchwale zarządu Solidarnej Polski. Ugrupowanie wyraziło dezaprobatę dla uzgodnionego na szczycie Rady Europejskiej nowego celu klimatycznego, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent w 2030 roku.

Zarząd Solidarnej Polski zebrał się w sobotę, by omówić między innymi skutki porozumienia ws. budżetu UE zawartego na szczycie Rady Europejskiej. Jak poinformował lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, głosami 12 do 8 zarząd partii odrzucił wniosek jednego z jej członków o wyjście ugrupowania z koalicji rządzącej. W oświadczeniu po posiedzeniu poinformowano, że ugrupowanie rekomenduje niezwłoczne zaskarżenie rozporządzenia dotyczącego powiązania praworządności z unijnymi funduszami przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak poinformowała partia, podczas spotkania zarządu poruszono też kwestię uzgodnionego na szczycie zwiększenia redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent w porównaniu z poziomem z 1990 roku. SP odniosła się krytycznie także do tych ustaleń.

Ziobro: głosami 12 do 8 zarząd Solidarnej Polski odrzucił wniosek o wyjście z koalicji

"Przyjęte rozwiązania są dla Polski niekorzystne"

"Solidarna Polska stoi na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są dla Polski niekorzystne i w najbliższych latach wpłyną na radykalny wzrost opłat za prąd i ogrzewanie, co dotkliwie uderzy w poziom życia Polaków" - czytamy w oświadczeniu partii.

"Wyzwanie dla setek samorządowych ciepłowni i elektrociepłowni w Polsce"

W niedzielę Solidarna Polska przesłała mediom przyjętą dzień wcześniej uchwałę w sprawie dezaprobaty dla nowego celu klimatycznego. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że realizacja dotychczasowych celów, czyli ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40 procent do 2030 roku oraz osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku, już teraz jest "wielkim wyzwaniem dla Polski i polskiej gospodarki, w szczególności dla energetyki i sektora ciepłowniczego".

"Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) już teraz negatywnie wpływa na koszt energii elektrycznej i ciepła w Polsce, co przekłada się bezpośrednio na spadek konkurencyjności i hamowanie ważnych sektorów polskiej gospodarki, a także obciążanie obywateli wyższymi rachunkami za energię elektryczną i ciepło. Jest także wyzwaniem dla setek samorządowych ciepłowni i elektrociepłowni w Polsce" - napisano.

Dwa biliony złotych

Zdaniem Solidarnej Polski, drastyczne i nagłe podnoszenie celów redukcji CO2 doprowadzi do zwiększenia ponoszonych przez Polaków i polską gospodarkę kosztów. Ugrupowanie przyznało, że troska o ochronę środowiska i jakość powietrza jest istotna, jednak realizacja celów klimatycznych powinna być elementem kompleksowych rozwiązań dostosowanych do warunków społecznych i ekonomicznych państw członkowskich.

"Szereg obaw o skuteczność wypracowanego przez Unię Europejską mechanizmu"

"Zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych - nawet pomimo braku określenia celu dla poszczególnych państw członkowskich - bez dookreślenia zasad zmiany EU ETS oraz zasad dostępu do większej puli środków na dokonanie bardzo głębokiej transformacji energetycznej, rodzi szereg obaw o skuteczność wypracowanego przez Unię Europejską mechanizmu" - napisano.

"Powyższe okoliczności powodują, iż Solidarna Polska wyraża dezaprobatę dla zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40% do co najmniej 55% w 2030 r. jako rozwiązania niekorzystnego dla interesu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli" - podsumowano w uzasadnieniu do uchwały.