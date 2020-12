Co z Solidarną Polską w rządzie? "Gdybyśmy mieli identyczne zdanie, bylibyśmy w jednej partii"

Będziemy szeroko dyskutować o tym, jakie są skutki tego, co się stało - tak wiceszef Solidarnej Polski Michał Woś w programie "Sprawdzam" w TVN24 odpowiadał na pytanie o decyzję w sprawie ewentualnego wyjścia z koalicji rządzącej w związku z decyzjami podjętymi na ostatnim szczycie Unii Europejskiej. - Jest szereg rzeczy, z których my jesteśmy dumni jako Zjednoczona Prawica i z pewnością jest to najlepszy projekt polityczny ostatnich lat - dodał.

Unijni przywódcy porozumieli się w czwartek sprawie budżetu Wspólnoty na lata 2021-27 i funduszu odbudowy. Nie zmieniło się również rozporządzenie dotyczące powiązania budżetu z praworządnością. W konkluzjach szczytu w Brukseli - jak wynika z dokumentu, który uzyskała Polska Agencja Prasowa w przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej - zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.

Porozumienie krytycznie ocenił minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro. "Rozporządzenie warunkujące korzystanie z należnego Polsce budżetu Unii Europejskiej od arbitralnej, politycznej i ideologicznej oceny Komisji Europejskiej niestety wejdzie w życie. Wynegocjowane Konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska" - napisał w czwartek w mediach społecznościowych. Wcześniej wielokrotnie mówił, że Polska powinna zawetować budżet Unii Europejskiej, jeśli znajdą się tam zapisy uzależniające wypłatę środków od praworządności.

"Nie ma innej drogi jak twarde weto". Wypowiedzi Ziobry o budżecie UE i powiązaniu z praworządnością TVN24

"Będziemy szeroko dyskutować o tym, jakie są skutki tego co się stało"

O konsekwencjach najnowszych ustaleń z Brukseli mówił w piątkowym programie "Sprawdzam" wiceminister sprawiedliwości, wiceszef Solidarnej Polski Michał Woś. Zapowiedział, że w sobotę członkowie zarządu SP będą "szeroko dyskutować o tym, jakie są skutki tego co się stało".

Pytany, jak sobie wyobraża dalszą współpracę z premierem, odpowiedział, że Solidarna Polska uważa podjętą przez Mateusza Morawieckiego na unijnym szczycie decyzję za błędną. - Ale nie zachęci mnie pan do tego, żebym mówił, że cały dorobek pięciu lat rządów Zjednoczonej Prawicy jest czymś, z czego nie powinniśmy być dumni - skomentował.

"Dorobek Zjednoczonej prawicy jest gigantyczny, z pewnością ta współpraca jest dobra dla Polski"

- My w Zjednoczonej Prawicy, mając wspólnotę ducha na granicy przyjaźni politycznej, wszyscy współpracujemy. Dorobek Zjednoczonej Prawicy jest gigantyczny, z pewnością ta współpraca jest dobra dla Polski. Trzeba popatrzeć, co będzie alternatywą. Alternatywą będą takie rządy, jak Platformy Obywatelskiej i innych, które na pewno nie walczyłyby tak zaciekle w Brukseli o to, o co walczyliśmy - ocenił.

Jego zdaniem, "to jest właśnie jeden z sukcesów Solidarnej Polski". - Dzięki temu, że stawialiśmy tę sprawę głośno, mówiliśmy o tym wyraźnie, osiągnięto przynajmniej te konkluzje - wyjaśnił.

- Sukcesem jest chociaż to drobne ustępstwo niemieckie, czyli odsunięcie w czasie, do decyzji TSUE, tego, jak rozumieć to rozporządzenie, które narusza traktaty - tłumaczył.

"Gdybyśmy mieli identyczne zdanie w każdej sprawie, to byśmy wszyscy byli w jednej partii"

- Polityka ma to do siebie, że każda z partii ocenia to, po co jest w polityce. Czyli po to, żeby – mam nadzieję – realizować interes Polski. Jest szereg rzeczy, z których my jesteśmy dumni jako Zjednoczona Prawica i z pewnością jest to najlepszy projekt polityczny ostatnich lat - podkreślił.

- Gdybyśmy mieli identyczne zdanie w każdej sprawie, to byśmy wszyscy byli w jednej partii. My jesteśmy w różnych ugrupowaniach, bo się różnimy - dodał.

Autor:kb//rzw

Źródło: TVN24