Projekt ustawy odrzucony, posłowie Solidarnej Polski nie głosowali na sejmowej komisji. Rzecznik PiS: wypadek przy pracy

Rafał Bochenek ocenił, że liczy się z utrudnianiem prac nad ustawą ze strony Senatu. - Być może opozycja ma tutaj coś do ukrycia. Jeżeli nie ma, to uważam, że w interesie nas wszystkich jest to, aby ta ustawa weszła jak najszybciej w życie - oświadczył. Dodał, że jeśli PO nie ma nic w tej sprawie o ukrycia, to powinna przystąpić do pracy nad ustawą oraz do pracy w ramach komisji.