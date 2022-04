Solidarna Polska chce prześwietlić organizacje pozarządowe. Komentarze polityków i ekspertów

czytaj dalej

Czujemy nienawiść do Władimira Putina z powodu tego, co zrobili z naszym krajem. Ta nienawiść daje nam także siłę do walki - mówi Taras Topola w rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS Hubertem Kijkiem. Lider ukraińskiego zespołu muzycznego Antytila opowiada, że grupa chciała w lutym wydać płytę, ale ich plany pokrzyżowała wojna. Muzycy wstąpili do wojsk obrony terytorialnej.