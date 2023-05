Partia Ziobry zmienia nazwę na Suwerenna Polska. Komentarze polityków opozycji

Scheuring-Wielgus: zmiana szyldu nie znaczy, że od dziś staną się lepsi

- Nie mylmy głupoty z suwerennością - powiedziała posłanka klubu Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. - To, że Solidarna Polska zmienia szyld, nie znaczy, że od dzisiejszego dnia staną się mądrzejsi, fajniejsi i lepsi. To nadal są ludzie, którzy są na maksa radykalni, którzy nienawidzą Unii Europejskiej, to są ludzie, przez których nie mamy pieniędzy z KPO, to są ludzie, którzy nie szanują praw kobiet, to są ludzie, którzy gnębią środowiska LGBT+ - powiedziała.