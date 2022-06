Ponad 200 ukraińskich rodzin wciąż czeka na pomoc. Zbliża się finał Solidarnej Paczki dla uchodźców

Solidarna Paczka to specjalna odsłona Szlachetnej Paczki , wspierającej osoby, które uciekły przed wojną w Ukrainie , znajdują się obecnie w Polsce i są w trudnej sytuacji materialnej. Wydarzenie zakończy się Weekendem Cudów 25 i 26 czerwca. Wtedy wolontariusze rozwiozą paczki do potrzebujących.

Ubrania, buty i kursy języka polskiego

Choć do Weekendu Cudów zostało już niewiele czasu, w bazie stowarzyszenia wciąż znajdują się rodziny, dla których nie znaleziono darczyńców. To już ostatnie dni akcji, podczas których można zgłosić chęć wsparcia.

- Nie jest jeszcze za późno na zrobienie takiej paczki i wszystkie te najważniejsze potrzeby można zrealizować teraz, idąc do pierwszego lepszego sklepu, po to, żeby rodziny faktycznie znalazły darczyńców na Weekend Cudów. Trudniejsze potrzeby można zrealizować w czasie późniejszym, w kontakcie z wolontariuszem, który jest po pierwsze kontaktem z rodziną, a z drugiej strony wsparciem darczyńcy - powiedziała TVN24 Joanna, wolontariuszka stowarzyszenia Wiosna.

We wtorek potrzebnych było ponad 650 rodzin

- Jesteśmy zmęczeni pomocą, inflacją, tym, co się wokół nas dzieje. A te rodziny przybyły do nas bez niczego. One mają jeszcze mniej niż my, podzielmy się z nimi tym, co mamy - apeluje Sadzik. I dodaje: - Pamiętajmy o tym, że rodziny z Ukrainy bardzo często potrzebują wsparcia emocjonalnego i ta paczka też jest takim wsparciem emocjonalnym.