Wyprzedzał, uderzył w ciągnik rolniczy. Do szpitala trafiło pięć osób 

Do wypadku doszło w miejscowości Sokołówka-Kolonia (województwo lubelskie). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-letni kierowca bmw - podczas wyprzedzania - źle ocenił odległość. Zmusił tym do zjechania do rowu nadjeżdżający z naprzeciwka samochód, a sam uderzył w ciągnik rolniczy. Do szpitala przewieziono pięć osób, w tym dwie z poważnymi obrażeniami.