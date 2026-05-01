Departament Stanu USA poinformował w czwartek na platformie X o rozmowie telefonicznej sekretarza stanu Marco Rubio z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim. Rzecznik amerykańskiej dyplomacji Tommy Pigott napisał w oświadczeniu, że rozmawiano na temat "porozumienia wynegocjowanego przez administrację Trumpa w sprawie uwolnienia przez Białoruś trzech polskich więźniów".

"Minister Sikorski podziękował Stanom Zjednoczonym za to historyczne osiągnięcie dyplomatyczne. Sekretarz Rubio wyraził uznanie za silne partnerstwo z Polską i bliską współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w celu zapewnienia im bezpiecznego powrotu do kraju" - dodał.

O rozmowie z Rubio poinformował we wpisie na platformie X również Sikorski. "Dziękuję sekretarzu Marco Rubio za skuteczną współpracę w sprawie uwolnienia więźniów politycznych z Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta" - napisał.

Na wpis ten zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose. "Dziękuję Marco Rubio i Radosławowi Sikorskiemu - wspaniała współpraca wspaniałych sojuszników" - napisał.

Thank you @SecRubio and to @sikorskiradek — great cooperation among great allies!!! — Tom Rose (@TomRoseIndy) April 30, 2026

Sikorski: wspólny sukces

- Odbyłem rozmowę z sekretarzem stanu Marco Rubio po pierwsze po to, by mu podziękować za udaną amerykańsko-polską akcję uwolnienia, wymiany więźniów. Negocjującymi byli Amerykanie - powiedział później dziennikarzom Sikorski.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Poczobut wyszedł na wolność. "Powiedziano mu, że przenoszą go do innego więzienia"

- Serdeczne pozdrowienia dla pana Johna Coale'a ze wsparciem całej ekipy Departamentu Stanu, oczywiście dla ambasadora Toma Rose'a - dodał.

To jest - dodał - "sojusz polsko-amerykański w akcji, wspólny sukces". Szef MSZ zaznaczył, że Polska wspierała już poprzednie wymiany więźniów. - I nadal będziemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Białorusi i nie tylko - dodał Sikorski.

Poczobut na wolności

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii.

Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przebywał w więzieniu od 2021 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Poczobut na nagraniu ze szpitala. Padły ważne słowa

Udział Waszyngtonu w wypuszczeniu Poczobuta potwierdził m.in. wysłannik USA ds. Białorusi John Coale, który na X opublikował we wtorek informację, że wraz z zespołem pomógł uwolnić trzech Polaków i dwóch Mołdawian.

Rozmowy o G20, cieśninie Ormuz i Kubie

Sikorski zaznaczył, że z Rubio poruszyli także różne inne kwestie w stosunkach polsko-amerykańskich. - Takie jak zaproszenie, za które jesteśmy wdzięczni, do grupy G20 - powiedział Sikorski.

Poinformował, że rozmawiali też o sytuacji w cieśnienie Ormuz i próbie przejęcia kontroli nad tym międzynarodowym szlakiem żeglugowym. - Mamy tu oczywisty polski interes w tym, aby ropa, gaz, także nasze kontrakty z Katarem mogłyby znowu być realizowane - powiedział szef MSZ. Innym poruszonym tematem była sytuacja na Kubie.

Sikorski dodał, że obiecali sobie z Rubio kolejne kontakty w najważniejszych dla Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych sprawach.

