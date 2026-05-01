Polska

Radosław Sikorski podziękował Marco Rubio za współpracę przy uwolnieniu Andrzeja Poczobuta

Radosław Sikorski rozmawiał telefonicznie z Marco Rubio
Sikorski: podziękowałem Rubio za akcję uwolnienia więźniów
Wicepremier, szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski podziękował sekretarzowi stanu USA Marco Rubio za skuteczną współpracę przy uwalnianiu więźniów politycznych na Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta. "Dziękuję Marco Rubio i Radosławowi Sikorskiemu - wspaniała współpraca wśród wspaniałych sojuszników" - napisał ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Departament Stanu USA poinformował w czwartek na platformie X o rozmowie telefonicznej sekretarza stanu Marco Rubio z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim. Rzecznik amerykańskiej dyplomacji Tommy Pigott napisał w oświadczeniu, że rozmawiano na temat "porozumienia wynegocjowanego przez administrację Trumpa w sprawie uwolnienia przez Białoruś trzech polskich więźniów".

"Minister Sikorski podziękował Stanom Zjednoczonym za to historyczne osiągnięcie dyplomatyczne. Sekretarz Rubio wyraził uznanie za silne partnerstwo z Polską i bliską współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w celu zapewnienia im bezpiecznego powrotu do kraju" - dodał.

O rozmowie z Rubio poinformował we wpisie na platformie X również Sikorski. "Dziękuję sekretarzu Marco Rubio za skuteczną współpracę w sprawie uwolnienia więźniów politycznych z Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta" - napisał.

Na wpis ten zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose. "Dziękuję Marco Rubio i Radosławowi Sikorskiemu - wspaniała współpraca wspaniałych sojuszników" - napisał.

Sikorski: wspólny sukces

- Odbyłem rozmowę z sekretarzem stanu Marco Rubio po pierwsze po to, by mu podziękować za udaną amerykańsko-polską akcję uwolnienia, wymiany więźniów. Negocjującymi byli Amerykanie - powiedział później dziennikarzom Sikorski.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Poczobut wyszedł na wolność. "Powiedziano mu, że przenoszą go do innego więzienia"

- Serdeczne pozdrowienia dla pana Johna Coale'a ze wsparciem całej ekipy Departamentu Stanu, oczywiście dla ambasadora Toma Rose'a - dodał.

To jest - dodał - "sojusz polsko-amerykański w akcji, wspólny sukces". Szef MSZ zaznaczył, że Polska wspierała już poprzednie wymiany więźniów. - I nadal będziemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Białorusi i nie tylko - dodał Sikorski.

Poczobut na wolności

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii.

Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przebywał w więzieniu od 2021 roku.

Udział Waszyngtonu w wypuszczeniu Poczobuta potwierdził m.in. wysłannik USA ds. Białorusi John Coale, który na X opublikował we wtorek informację, że wraz z zespołem pomógł uwolnić trzech Polaków i dwóch Mołdawian.

Rozmowy o G20, cieśninie Ormuz i Kubie

Sikorski zaznaczył, że z Rubio poruszyli także różne inne kwestie w stosunkach polsko-amerykańskich. - Takie jak zaproszenie, za które jesteśmy wdzięczni, do grupy G20 - powiedział Sikorski.

Poinformował, że rozmawiali też o sytuacji w cieśnienie Ormuz i próbie przejęcia kontroli nad tym międzynarodowym szlakiem żeglugowym. - Mamy tu oczywisty polski interes w tym, aby ropa, gaz, także nasze kontrakty z Katarem mogłyby znowu być realizowane - powiedział szef MSZ. Innym poruszonym tematem była sytuacja na Kubie.

Sikorski dodał, że obiecali sobie z Rubio kolejne kontakty w najważniejszych dla Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych sprawach.

Źródło: PAP, TVN24

USARadosław SikorskiMarco RubioAndrzej Poczobut
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica