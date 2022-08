Sobolewski o "wyciąganiu armat" i "ogniu zaporowym" przeciw UE. Tusk: groteska, ale nie ma się z czego śmiać

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, odnosząc się do tych słów w poniedziałek w radiowej Jedynce, powiedział, że Kaczyński stwierdził oczywistą rzecz. - To, na co umawialiśmy się z Komisją Europejską, i to, co z naszej strony zostało wypełnione, czyli kwestia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została wykonana i oczekiwaliśmy, że realizacja wszystkich zobowiązań nastąpi także z drugiej strony - mówił.