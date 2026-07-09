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Kilka, kilkanaście tygodni od Tuska. Nowe informacje po konferencji Sobierańskiej-Grendy

Patryk Michalski
Patryk Michalski
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP/EPA
Jolanta Sobierańska-Grenda pozostaje na stanowisku ministry zdrowia po tym, jak zaprezentowała pakiet zmian w ochronie zdrowia w odpowiedzi na ultimatum Donalda Tuska. Według ustaleń Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, premier daje ministrze kilka-kilkanaście tygodni, by zrealizowała zapowiedziane zmiany. Samorząd lekarski nazywa je "odgrzewanym kotletem" i zarzuca brak gotowych przepisów. Lewica złoży własną nowelizację, by również szpitalne spółki musiały ujawniać wysokość umów.Artykuł dostępny w subskrypcji

Czas określony w ultimatum Donalda Tuska minął. Premier w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma "precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia", to w środę podejmie decyzje, "także personalne". Dotychczas szef rządu wprost nie ogłosił, że zmian personalnych nie będzie, ale już jego wypowiedź z wtorku sugerowała, że ministra zdrowia dostaje szansę, by realizować pakiet zmian, które w środę publicznie zaprezentowała podczas konferencji prasowej z prezesem NFZ.

Trzy rządowe źródła w rozmowach z Patrykiem Michalskim, autorem programu "News Michalskiego" w TVN24+, potwierdzają, że Jolanta Sobierańska-Grenda dostaje kolejną szansę i zachowuje stanowisko. - Z fazy zapowiedzi ma przejść do realizacji - mówi nieoficjalnie przedstawiciel rządu. - Dostała swoją szansę, ale efekty muszą być widoczne - twierdzi drugi rozmówca. - Na pewno nie będzie łatwo, bo nie tylko będzie musiała przygotować projekty, ale też poradzić sobie ze sprzeciwem lekarzy, którego można się spodziewać - dodaje trzecie źródło.

Ze słów wszystkich naszych rozmówców płynie wniosek, że Donald Tusk daje Jolancie Sobierańskiej-Grendzie od kilku do kilkunastu tygodni na sprawdzenie, czy będzie w stanie przeprowadzić pakiet zaproponowanych zmian. Dopiero po tym czasie skuteczność ministry zdrowia ma zostać ponownie oceniona. - Ona teraz musi udowodnić, że to, o czym powiedziała, stanie się faktem. Będzie z tego rozliczana - mówi przedstawiciel koalicji rządzącej.

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Tagi:
Resort zdrowiaOchrona zdrowiaJolanta Sobierańska-GrendaDonald Tusk
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
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