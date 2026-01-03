Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czy sytuacji na ekspresówce można było uniknąć? "Jedyne, co mogliśmy robić, to minimalizować skutki"

0201N333XR 1
Kilkaset aut utknęło na drodze ekspresowej z powodu śniegu. Czy można było tego uniknąć?
Źródło: TVN24
Na węźle Rychnowo na trasie S7 w województwie warmińsko-mazurskim ruch jest płynny, a droga odśnieżona. Wprost przeciwnie do sytuacji, która działa się tu zaledwie kilka dni temu. Na drodze szybkiego ruchu z powodu obfitych opadów śniegu utknęło kilkaset samochodów. Czy można było temu zapobiec? Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Te warunki, do jakich doszło w tym konkretnym miejscu, były ekstremalne i po prostu nie byliśmy w stanie im przeciwdziałać - mówi Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tymi konkretnymi miejscami były odcinki S7 między Ostródą a Olsztynkiem na wysokości Rychnowska Wola oraz w kierunku Warszawy niedaleko Mławy.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat"

Czy i co można było zrobić, aby zapobiec śnieżnemu paraliżowi? - Nie ma możliwości, żeby droga była czarna w momencie, kiedy sypie śnieg - mówi Puzyński. - Jedyne, co mogliśmy robić, to minimalizować skutki tej naprawdę dramatycznej pogody - dodaje. Jak tłumaczy, minimalizowanie skutków polegało "przede wszystkim na tym, że jeszcze zanim te opady wystąpiły, (...) pługo-solarki jeździły po tej trasie i posypywały ją prewencyjnie, bo wiedzieliśmy, że temperatury mogą spaść poniżej zera, że spodziewane są opady śniegu".

"To jest konieczność". Co zrobić, żeby dojechać do celu w zimowej zamieci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To jest konieczność". Co zrobić, żeby dojechać do celu w zimowej zamieci

"Droga nie jest projektowana na warunki ekstremalne"

W województwach, gdzie przebiega trasa, obowiązywał alert RCB ostrzegający o natężonych opadach śniegu, a przez ogromny korek na kilkadziesiąt kilometrów dojazd sprzętu drogowego był utrudniony.

- Zaczęło się od incydentu drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych, dwóch tirów, które stanęły obok siebie, prawdopodobnie jeden drugiego wyprzedzał - mówi wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer. Szefowie resortów infrastruktury oraz MSWiA zapowiadają kontrolę w tej sprawie.

Jak przekonuje Maciej Wroński ze Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, który sam spędził na zakorkowanej trasie kilkanaście godzin, żadnego wyprzedzania tirów nie było. - Jest faktem, że jeżeli jakiś samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy z naczepą zatrzymał się, bo stracił przyczepność, to inni kierowcy próbowali go objechać, wyminąć - tłumaczy.

Minister z apelem do podróżujących
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Minister z apelem do podróżujących

METEO

Pozostaje pytanie, czy takim śnieżnym incydentom można zapobiec na etapie projektowania drogi. Inżynier Wojciech Krusta z Politechniki Gdańskiej przypomina: - Droga jest projektowana na średnie warunki pogodowe, nie jest projektowana na warunki ekstremalne, dlatego że nas po pierwsze na to nie stać, a po drugie takie warunki nie występują zbyt często.

Alerty i ostrzeżenia synoptyków należy traktować ze szczególną uwagą, zwłaszcza w sytuacji tak dużego zagrożenia pogodowego.

OGLĄDAJ: Głośne eksplozje i przelatujące samoloty w Caracas
WenezuelaFoto

Głośne eksplozje i przelatujące samoloty w Caracas

WenezuelaFoto
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Maciej Zalewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Polska i ŚwiatDroga ekspresowa S7pogodaŚniegsamochodyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Czytaj także:
imageTitle
Sochan znów tylko na ławce. Spurs bez trudu wygrali z Pacers
Najnowsze
Agenci FBI i Secet Service podczas patrolowania ulic Waszyngtonu, 14 sierpnia 2025
Chciał "zrobić dżihad". Swoje plany zdradził agentowi pod przykrywką
Świat
Tragedia w szwajcarskim kurorcie
Wyciągnął z pożaru 20 osób. "Mam przed oczami poparzonych ludzi"
Świat
Śnieg, zima, zawieje śnieżne
Gdzie jest burza? Pojawiają się burze śnieżne
METEO
Rosyjskie manewry Zapad we wrześniu 2017 roku
2027. Czy nowa wojna wybuchnie już za rok?
Maciej Michałek
imageTitle
Strzał za trzy punkty. Milan na szczycie
EUROSPORT
Eksplozje w Caracas
Wybuchy w stolicy Wenezueli. Słychać było przelatujące samoloty
Świat
Śnieg w Słupsku
Znów intensywnie sypie. Zdjęcia Reporterów24
METEO
imageTitle
Kolejna demolka. Pogromca Ratajskiego krok od obrony tytułu
EUROSPORT
Mychajło Fedorow
Kolejne zmiany w Kijowie. Zełenski wskazał nowego ministra obrony
Świat
28 min
0201_cnb_wos_2
Premiera34 lata, 12 publicznych stanowisk. Geniusz, czy efekt politycznego dealu?
Czarno na białym
Śnieg, zawieje/zamiecie śnieżne
IMGW ostrzega przed śnieżycami. Trudne warunki od rana
METEO
Potężny pożar placu budowy w Denver
"Cały kwartał" w ogniu. "Zniszczenia są ogromne"
Świat
Posiedzenie rządu Donald Tusk
Burzliwa dyskusja na rządzie. A reforma i tak musi się wydarzyć
Polska
imageTitle
Kibice odwiecznego rywala Barcelony szykują się na powrót "zdrajcy"
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski
Co dalej w sprawie pokoju? Zełenski podał trzy daty
Świat
Osoby z MALS zwykle najpierw zgłaszają się do gastrologów i kardiologów
Zgłaszają się do kardiologów i gastrologów. A potrzebują pomocy chirurga
Zuzanna Kuffel
Szwajcaria, pożar, kurort
Polak wśród rannych w Szwajcarii, przed nami kolejne ataki zimy, Tesla zdetronizowana
Warto wiedzieć
zima snieg AdobeStock_251825475
Dosypie 30 centymetrów śniegu. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Kierowca Joshuy usłyszał zarzuty po śmiertelnym wypadku
EUROSPORT
Bez Kitu 02.01.2026
"Bez gonitwy kampanijnej", ale "trudny". Co przyniesie rok, który może być "przełomowy"
Polska
imageTitle
Skręcona kostka pośrodku zimy. Bolesny pech medalisty olimpijskiego
EUROSPORT
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Biało na drogach, warunki jazdy są trudne
"To jest konieczność". Co zrobić, żeby dojechać do celu w zimowej zamieci
Polska
Pełczyńska-Nałęcz o zwiększeniu środków własnych UE na inwestycje
Potężny przelew dla Polski. "Absolutny rekord"
BIZNES
imageTitle
Szybkość, wytrwałość, precyzja. Legenda Dakaru siłę czerpie z innej dyscypliny
EUROSPORT
Zima w Polsce
Zakaz wstępu do lasu. Pod naporem śniegu mogą łamać się konary
METEO
imageTitle
Wicelider TCS z pretensjami do jury. "To nie było sprawiedliwe"
EUROSPORT
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
BIZNES
imageTitle
Gwiazdy w formie na początek United Cup
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica