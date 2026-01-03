Czy sytuacji na ekspresówce można było uniknąć? "Jedyne, co mogliśmy robić, to minimalizować skutki"

Kilkaset aut utknęło na drodze ekspresowej z powodu śniegu. Czy można było tego uniknąć? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Te warunki, do jakich doszło w tym konkretnym miejscu, były ekstremalne i po prostu nie byliśmy w stanie im przeciwdziałać - mówi Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tymi konkretnymi miejscami były odcinki S7 między Ostródą a Olsztynkiem na wysokości Rychnowska Wola oraz w kierunku Warszawy niedaleko Mławy.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat"

Czy i co można było zrobić, aby zapobiec śnieżnemu paraliżowi? - Nie ma możliwości, żeby droga była czarna w momencie, kiedy sypie śnieg - mówi Puzyński. - Jedyne, co mogliśmy robić, to minimalizować skutki tej naprawdę dramatycznej pogody - dodaje. Jak tłumaczy, minimalizowanie skutków polegało "przede wszystkim na tym, że jeszcze zanim te opady wystąpiły, (...) pługo-solarki jeździły po tej trasie i posypywały ją prewencyjnie, bo wiedzieliśmy, że temperatury mogą spaść poniżej zera, że spodziewane są opady śniegu".

"Droga nie jest projektowana na warunki ekstremalne"

W województwach, gdzie przebiega trasa, obowiązywał alert RCB ostrzegający o natężonych opadach śniegu, a przez ogromny korek na kilkadziesiąt kilometrów dojazd sprzętu drogowego był utrudniony.

- Zaczęło się od incydentu drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych, dwóch tirów, które stanęły obok siebie, prawdopodobnie jeden drugiego wyprzedzał - mówi wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer. Szefowie resortów infrastruktury oraz MSWiA zapowiadają kontrolę w tej sprawie.

Jak przekonuje Maciej Wroński ze Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, który sam spędził na zakorkowanej trasie kilkanaście godzin, żadnego wyprzedzania tirów nie było. - Jest faktem, że jeżeli jakiś samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy z naczepą zatrzymał się, bo stracił przyczepność, to inni kierowcy próbowali go objechać, wyminąć - tłumaczy.

Pozostaje pytanie, czy takim śnieżnym incydentom można zapobiec na etapie projektowania drogi. Inżynier Wojciech Krusta z Politechniki Gdańskiej przypomina: - Droga jest projektowana na średnie warunki pogodowe, nie jest projektowana na warunki ekstremalne, dlatego że nas po pierwsze na to nie stać, a po drugie takie warunki nie występują zbyt często.

Alerty i ostrzeżenia synoptyków należy traktować ze szczególną uwagą, zwłaszcza w sytuacji tak dużego zagrożenia pogodowego.

OGLĄDAJ: Głośne eksplozje i przelatujące samoloty w Caracas