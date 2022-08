Masowe śnięcie ryb w Odrze. GIOŚ: Badania potwierdzają podwyższenie pewnych parametrów. Ale nie występuje mezytylen

Do masowego śnięcia ryb w Odrze odniosła się na konferencji zastępczyni Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk. - Badania prowadzone przez Centralne Laboratorium Badawcze w tej chwili potwierdzają podwyższenie pewnych parametrów fizykochemicznych wody, takich jak natlenienie, pH czy przewodność - poinformowała. - Natomiast też chcę wyraźnie podkreślić, obecnie na terenie żadnego z województw nie występuje mezytylen - substancja, która pojawiła się we wcześniejszych doniesieniach - dodała.

GIOŚ: na terenie żadnego z województw nie występuje mezytylen

Zawiadomienie do prokuratury

- Monitorujemy wody Odry zarówno z poziomu rzeki, jak i z powietrza. Prowadzimy obloty dronem, żeby ustalić, jaki jest stan rzeki. Co istotne, złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożył takie zawiadomienie. Piony zwalczania przestępczości środowiskowej Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzą analizy, żeby ocenić, co co może być źródłem takiego stanu rzeczy. Co istotne, podwyższone parametry fizykochemiczne mogą mieć różne przyczyny, niemniej badamy każdą możliwość - podkreśliła.