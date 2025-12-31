Logo strona główna
Polska

"To była taka mozolna, trudna, systematyczna praca"

Zablokowana trasa S7
Gen. Michał Kamieniecki o zatorze na drodze ekspresowej S7
Źródło: TVN24
W momencie, gdy droga została odśnieżona, po kilkunastu minutach znowu była kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu - mówił w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 Michał Kamieniecki, warmińsko-mazurski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Relacjonował prace nad przywróceniem ruchu na drodze ekspresowej S7 po wtorkowym armagedonie pogodowym.

Gość "Faktów po Faktach" warmińsko-mazurski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej gen. Michał Kamieniecki, był pytany o sytuację na drodze ekspresowej S7, na której we wtorek wiele samochód utknęło w ogromnym korku. W niektórych miejscach zaspy miały mierzyć nawet 57 centymetrów.

Wyjechała z Sopotu, po 12 godzinach była 180 kilometrów przed Warszawą
Wyjechała z Sopotu, po 12 godzinach była 180 kilometrów przed Warszawą

Olsztyn

- W momencie, kiedy jedna, dwie ciężarówki blokują nam przejazd, czasem stają w poprzek, bardzo szybko, automatycznie korkuje się droga i to uniemożliwia praktycznie całkowicie dojazd pługów od strony zgodnie z kierunkiem jazdy - mówił, podkreślając, że strażacy musieli uruchamiać ruch jadąc "od czoła".

"Mozolna, trudna praca"

Jak mówił, wielogodzinny zastój na drodze ekspresowej był spowodowany również intensywnymi opadami śniegu, które nieustannie utrudniały pracę strażakom.

Utknęli, nocowali w urzędzie miasta. "Wiele gabinetów to w tym momencie sypialnie"

Utknęli, nocowali w urzędzie miasta. "Wiele gabinetów to w tym momencie sypialnie"

Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"

Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"

METEO

- One praktycznie przez wiele godzin nie ustępowały i w momencie, gdy nawet droga została odśnieżona, po kilkunastu minutach znowu była kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu - mówił. - To była taka mozolna, trudna, systematyczna praca - zaznaczył.

 

pc

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Straż pożarnapogodaŚniegZima
