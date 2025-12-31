Gość "Faktów po Faktach" warmińsko-mazurski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej gen. Michał Kamieniecki, był pytany o sytuację na drodze ekspresowej S7, na której we wtorek wiele samochód utknęło w ogromnym korku. W niektórych miejscach zaspy miały mierzyć nawet 57 centymetrów.
- W momencie, kiedy jedna, dwie ciężarówki blokują nam przejazd, czasem stają w poprzek, bardzo szybko, automatycznie korkuje się droga i to uniemożliwia praktycznie całkowicie dojazd pługów od strony zgodnie z kierunkiem jazdy - mówił, podkreślając, że strażacy musieli uruchamiać ruch jadąc "od czoła".
"Mozolna, trudna praca"
Jak mówił, wielogodzinny zastój na drodze ekspresowej był spowodowany również intensywnymi opadami śniegu, które nieustannie utrudniały pracę strażakom.
- One praktycznie przez wiele godzin nie ustępowały i w momencie, gdy nawet droga została odśnieżona, po kilkunastu minutach znowu była kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu - mówił. - To była taka mozolna, trudna, systematyczna praca - zaznaczył.
Autorka/Autor: ms/kab
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24