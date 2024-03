Stany Zjednoczone oferują Polsce sprzedaż 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Taki zakup będzie oznaczał, że wejdziemy w posiadanie drugiej po USA największej floty tych maszyn. To - jak mówią wojskowi - "zdecydowanie zwiększy nasz potencjał". Co potrafią śmigłowce Apache?

Amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział we wtorek, że prezydent Biden zamierza udzielić Polsce pożyczki na zakup amerykańskiego uzbrojenia w wysokości dwóch miliardów dolarów, a także zaoferować sprzedaż 96 śmigłowców uderzeniowych Apache .

U.S. Army

Śmigłowiec Apache U.S. Army

AH-64E Apache - co potrafi

Śmigłowce produkcji Boeinga AH-64 Apache to podstawowe śmigłowce szturmowe używane od lat 80. XX wieku przez armię amerykańską. Ich zadaniem jest bezpośrednie wspieranie oddziałów lądowych, zwłaszcza zwalczanie broni pancernej.

Mierzący blisko 15 metrów długości i ważący maksymalnie 9,5 tony Apache może rozpędzić się do blisko 300 km/h. Jego załogę stanowi dwóch żołnierzy siedzących w opancerzonej kabinie. Uzbrojenie to szybkostrzelne działko kalibru 30mm oraz kierowane i niekierowane rakiety przeciwpancerne i przeciwlotnicze.

Model AH-64E, który zaoferowany będzie Polsce, to najnowsza wersja tego śmigłowca, zmodernizowana w 2012 roku. W porównaniu do starszych modeli ma silniki o większej mocy oraz głęboko zmodernizowaną awionikę i oprogramowanie. Śmigłowce te posiadają m.in. możliwość precyzyjnego wykrywania i śledzenia celów za dnia, w nocy i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, są także wyposażone w system JTIDS zarządzający wymianą informacji na polu walki oraz nowe możliwości komunikacji, w tym zdolność do kontrolowania dronów.