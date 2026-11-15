Polska Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta zasypany przez lawinę w rejonie Żółtej Turni

Tragiczny wypadek w Tatrach. Młoda turystka spadła ze stromego żlebu Źródło wideo: tatry_official Źródło zdj. gł.: TOPR

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Według informacji przekazanych przez TOPR zgłoszenie wpłynęło do ratowników o godzinie 11.45 od kolegi poszkodowanego. Turysta poinformował, że z deską śnieżną z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy spadł jego towarzysz.

"Na miejsce wypadku natychmiast skierowano śmigłowiec z załogą. Pomimo bardzo silnego wiatru udało się dolecieć śmigłowcem do Doliny Pańszczycy i tam zdesantować ratowników. W jednym ze żlebów opadających ze zboczy Żółtej Turni, odnaleziono lawinisko a w nim wystający plecak turysty" - napisano w oficjalnym komunikacie na stronie TOPR-u.

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Przekazano, że turysta znajdował się ok. 30 cm pod powierzchnią śniegu. Po jego wydobyciu ratownicy stwierdzili, że nie daje on oznak życia. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem. Ewakuowano również jego partnera.

W akcji ratunkowej wzięło udział ośmiu ratowników oraz piloci śmigłowca TOPR. Zmarły to obywatel Polski.

TOPR przypomina o bezpieczeństwie w górach

"W Tatrach obowiązuje 1 stopień zagrożenia lawinowego. Pomimo niewielkiej ilości śniegu w formacjach wklęsłych w pobliżu grani oraz w żlebach silny wiatr utworzył niebezpieczne depozyty śniegu. Depozyty te są słabo związane z podłożem. Charakterystyczne dla wczesnej zimy warunki dają złudne poczucie bezpieczeństwa m.in. w kontekście zagrożenia lawinowego. Planując wyjście w góry należy sprawdzać komunikat lawinowy oraz komunikat turystyczny TPN i dostosować wyjście do wynikających z nich ograniczeń" - przypomniał TOPR.