Auto wypadło z drogi i uderzyło w betonowy przepust. Jeden pasażer nie żyje, drugi w ciężkim stanie

czytaj dalej

Toczymy z polskim rządem stały dialog o demokracji i praworządności. I jest on dwustronny - powiedział Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. W specjalnym wywiadzie dyplomata mówił dziennikarce "Faktów" TVN o swoim dzieciństwie, roli Polski w życiu rodziny i swojej misji w Warszawie. - Jest to dla mnie poważna odpowiedzialność. Nie będę kłamał, znaczy to dla mnie i dla mojej rodziny ogromnie dużo. Mój ojciec kochał Polskę i chciał dla niej wszystkiego najlepszego - podkreślił. Emisja całej rozmowy w poniedziałek o godzinie 20 w TVN24.