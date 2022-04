Śmiertelny wypadek na S8. Przesłuchani jako świadkowie Małgorzata Gersdorf i Bohdan Zdziennicki

czytaj dalej

W piątek po południu niektórzy klienci Banku Pekao mieli problemy z dostępem do konta przez bankowość internetową. Na stronie do logowania widniała informacja o "przerwie technicznej". Internauci informowali również o problemach w dostępie do aplikacji. O godzinie 15.00 rzecznik banku Paweł Jurek poinformował TVN24 Biznes, że "systemy pracują prawidłowo".