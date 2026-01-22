Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Hołownia o "śmiertelnym boju" w Polsce 2050. "Opamiętajcie się"

Szymon Hołownia
Druga tura wyborów w Polsce 2050 unieważniona
Założyłem tę partię, każdego i każdą z was osobiście wskazałem na wyborcze listy i rządowe stanowiska. Dziś mam do was proste przesłanie - zwrócił się Szymon Hołownia do członków Polski 2050 we wpisie w mediach społecznościowych. Ocenił, że obecna sytuacja w ugrupowaniu "zagraża nie tylko partii, ale naszej koalicji i przyszłości Polski".

Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski ustalił, że mimo wyznaczenia daty wyboru szefa Polski 2050 w powtórzonej drugiej turze, w partii nadal wrze i trwa ostry konflikt we władzach klubu parlamentarnego ugrupowania. Padają oskarżenia o "białoruskie standardy" a posłanka Aleksandra Leo straciła funkcję wiceszefowej klubu. Patryk Michalski dotarł do szczegółów. Więcej informacji znajdziesz w TVN24+

W czwartek dotychczasowy lider Polski 2050 Szymon Hołownia zwrócił się do swoich działaczy za pośrednictwem wpisu w mediach społecznościowych. "Spokój i porządek w Polsce 2050 Szymona Hołowni, to nadrzędne wartości w sytuacji, w której świat codziennie drży w posadach. A klub parlamentarny to nie szlachecki sejmik" - napisał.

Hołowni ocenił, że kampania wyborcza wprowadziła do partii "chaos polaryzacji, a śmiertelny bój dwóch frakcji kandydatek osiągnął apogeum i musi zostać natychmiast opanowany". "Obecna sytuacja zagraża nie tylko partii, ale naszej koalicji i przyszłości Polski" - podkreślił

Zwrócił się też z apelem do członków partii. "Założyłem tę partię, każdego i każdą z Was osobiście wskazałem na wyborcze listy i rządowe stanowiska. Dziś mam do Was proste przesłanie. Opamiętajcie się. Wystarczy" - przekazał na platformie X.

Wybory w Polsce 2050

W poniedziałek Rada Krajowa Polski 2050 wznowiła posiedzenie. Po kilku godzinach ogłoszono decyzję, że druga tura wyborów na lidera ugrupowania zostanie powtórzona 31 stycznia. Wcześniej głosowanie zostało unieważnione ze względu na problemy techniczne. W drugiej turze mierzą się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henning-Kloska. 

Poniedziałkowe posiedzenie poprzedziły również piątkowe obrady. Jak wynika z informacji dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego miały one burzliwy przebieg. Hołownia miał opowiedzieć się za powtórzeniem całości wyborów i wyrazić gotowość do startu w nich. Po kilku godzinach obrad miał też wylogować się ze spotkania prowadzonego w formule online. Polityk tłumaczył to zmęczeniem. 

OGLĄDAJ: Prezydent: myślę, że w weekend spotkam się z Zełenskim
Prezydent Nawrocki w Davos

Prezydent: myślę, że w weekend spotkam się z Zełenskim
NA ŻYWO

Prezydent Nawrocki w Davos
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050Szymon Hołownia
Czytaj także:
Ataki hakerskie
Atak hakerski na ciepłownię. Prokuratura wszczęła śledztwo
Olsztyn
Zwłoki kobiety znaleziono w śnieżnej zaspie (zdj. ilustracyjne)
Ciało zaginionej kobiety w zaspie, policjanci zatrzymali 45-latka
WARSZAWA
Hiszpania. 21 stycznia. Zawieszony ruch na jednej z linii kolejowych w Katalonii.
Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii. Pociąg uderzył w dźwig, są ranni
Świat
Tragedia w Chełmnie
Cztery osoby zatruły się czadem. Kominiarz przyznał się do braku kontroli
Kujawsko-Pomorskie
Kiosk przy ulicy Pachońskiego w Krakowie
Budka z bułkami, na której są dwie tablice rejestracyjne. Zyskała miano "patokiosku"
Kraków
Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
"Wzmożona aktywność" dronów nad polsko-białoruską granicą. Komunikat wojska
Polska
Mark Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
"Możemy to zrobić dość szybko". Szef NATO o Grenlandii
Świat
Konferencja WOŚP
"My, Polacy, pomaganie mamy w genach". TVN kolejny raz gra z WOŚP
WOŚP 2026
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Jeff Bezos
Jeff Bezos z nowym projektem. Elon Musk zagrożony
BIZNES
Kobiety są tak samo dobre w chirurgii jak mężczyźni
Zamiast przeszczepów nerek robią botoks. Bo miały dość walenia głową w mur
Zuzanna Kuffel
Policjant zauważył mężczyznę leżącego na poboczu
Przy drodze leżał zamarzający mężczyzna
WARSZAWA
imageTitle
Chłodny uścisk, za chwilę kłótnia
EUROSPORT
W ostatnich dniach w Biernatkach było lodowato
To nasz nowy biegun zimna?
METEO
Taśma produkcyjna pamięci RAM
Eksperci prognozują. Możliwe załamanie rynku elektroniki
BIZNES
Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Kamila Urzędowska zaprasza na wspólny seans "Lalki"
WOŚP 2026
Wypadek w Marysinie Wawerskim
Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków w Warszawie
WARSZAWA
Aleksandra Leo
"Standardy białoruskie" i "próba puczu". Wrze w Polsce 2050
Patryk Michalski
Nauczyciel skazany za przestępstwa o charakterze seksualnym wobec uczennicy
Nauczyciel oskarżony o przestępstwa o charakterze seksualnym wobec uczennicy. Jest wyrok sądu
Lublin
imageTitle
Wygrał tenisową bitwę, idzie na piwo
EUROSPORT
europarlament
Prawicowa frakcja chciała zablokować umowę z Mercosur
BIZNES
Marta Kuligowska
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: przyjadę, przeczytam, powiem
WOŚP 2026
imageTitle
Dłuższa lista "ofiar" Lewandowskiego. Rekord blisko
EUROSPORT
Młodszy ogniomistrz Piotr Błachowicz ze Straży Pożarnej w Łasku
70-latka całą noc spędziła w lesie. Zauważył ją strażak tankujący na stacji
Łódź
Zabytkowy Spichlerz w Nowym Dworze Mazowieckim
Był zamkiem w "Panu Tadeuszu". Nikt nie chciał go kupić
Artur Węgrzynowicz
Donald Trump w Davos
Media o pomyłce Trumpa w Davos. Powtórzył ją cztery razy
Świat
Skutki przejścia burzy w Atenach
Potężna burza nawiedziła Grecję. Nie żyją dwie osoby
METEO
Donald Trump, Rada Pokoju
Kto w Radzie Pokoju Trumpa? Lista krajów
Świat
imageTitle
O rywalce Świątek bywało głośno nie tylko z powodu tenisa
EUROSPORT
Nad Bałtykiem jak na Spitsbergenie
Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica