Śmierć ciężarnej kobiety w Pszczynie. Ginekolog: medycy czują się jak na polu minowym

W szpitalu w Pszczynie zmarła ciężarna 30-latka, bo lekarze mieli czekać na obumarcie płodu. Sprawę komentowali goście "Faktów po Faktach". - Medycy czują się obecnie jak na polu minowym, jak saperzy. My naprawdę się boimy za każdym razem podejmując decyzję przy tak zwanych trudnych ciążach, czy przypadkiem nie wylądujemy u prokuratora - mówił dr Michał Bulsa, specjalista położnictwa i ginekologii. - To nie są proste decyzje - zaznaczyła ginekolog dr Małgorzata Kraszewska. - Każdy z lekarzy ma rodzinę i każdy myśli: podejmę decyzję przedwczesną i co stanie się z moją rodziną? - dodała.

Pod koniec września ciężarna trzydziestoletnia kobieta zmarła w szpitalu w Pszczynie, bo - jak wynika z wiadomości wysyłanych przez kobietę do jej matki - lekarze mieli czekać na obumarcie płodu. Przypadek ten 29 października opisała radczyni prawna Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny zmarłej. Napisała, że to konsekwencja ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską, zaostrzającego prawo aborcyjne.

Sprawę komentowali goście piątkowych "Faktów po faktach".

"Medycy czują się jak na polu minowym"

- To, co na pewno zmieniło się po wyroku trybunału, to że nie wiemy do końca, kiedy możemy interpretować, że coś jest bezpośrednim zagrożeniem życia. Jest duży problem, żeby rozpoznać tę granicę - stwierdził ginekolog dr Michał Bulsa. Jego zdaniem to mogła być jedna z przesłanek, dla których lekarze z Pszczyny zwlekali z decyzją o dokonaniu aborcji.

- Medycy czują się obecnie jak na polu minowym, jak saperzy. My naprawdę się boimy za każdym razem podejmując decyzję przy tak zwanych trudnych ciążach, czy przypadkiem nie wylądujemy u prokuratora i przez 10 lat nie będziemy ciągani po sądach, udowadniając, że naprawdę nie chcieliśmy źle - mówił Bulsa. Jak dodał, "nie może być tak, że lekarz czuje ciągły permanentny strach przed podjęciem decyzji w celu ratowania życia".

"To nie są proste decyzje"

Ginekolog i położna dr Małgorzata Kraszewska przyznała, że "to nie są proste decyzje". - Siedząc tutaj wyobraziłam sobie, że oczywiście ja bym zrobiła inaczej, ja bym tę ciążę przerwała. Ale to nie jest takie proste, bo ja siedzę z tej strony. Natomiast będąc na oddziale, kiedy mamy do czynienia z żywym człowiekiem, z przepisami, które w tej chwili determinują postępowanie lekarskie, to nie jest prosta odpowiedź - przekonywała. W jej ocenie lekarze z Pszczyny tak naprawdę zrobili to, co powinni przy aktualnej sytuacji prawnej: czekali". - Jeszcze rok temu to było proste, jest wada, odchodzą wody, wywołuje się poronienie lub poród przedwczesny i tak naprawdę problem się kończy - dodała.

Zwróciła uwagę, że "każdy z lekarzy ma rodzinę". - I każdy myśli: podejmę decyzję przedwczesną i co stanie się z moją rodziną? Jeżeli mnie nie będzie trzy lata, bo mnie wsadzą do więzienia, kto się zajmie moją mamą? Co powiedzą moje dzieci? - mówiła dr Kraszewska.

Autor:momo

Źródło: TVN24