"Rzeczpospolita": służby mają wizerunek napastnika, który dźgnął nożem polskiego żołnierza

"Rz": organy ścigania mają wizerunek napastnika

Jak donosi we wtorek "Rzeczpospolita", "moment ataku na 21-letniego szeregowego Mateusza Sitka, który został raniony nożem przymocowanym do kija, kiedy zbliżył się do zapory, by załatać w niej wyrwę, utrwaliły kamery Straży Granicznej umieszczone na masztach". Nagranie jest w aktach sprawy.