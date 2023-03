Śmierć syna posłanki PO. RPO podejmuje sprawę z urzędu. Pyta KRRiT i prokuraturę o postępowania

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks poinformowała w piątek wieczorem o śmierci jej syna, Mikołaja. Chłopiec miał 15 lat, popełnił samobójstwo. Nie da się jednoznacznie wyrokować co do przyczyn odebrania sobie życia, śledztwo w sprawie jego śmierci prowadzi szczecińska prokuratura. Według szefa państwowej komisji do spraw pedofilii Błażeja Kmieciaka, rządowe media na przełomie roku doprowadziły do identyfikacji syna posłanki jako ofiary skazanego pedofila.