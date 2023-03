Pełnomocnik posłanki Magdaleny Filiks: Zbieramy materiał dowodowy, będziemy pozywać

Oczekiwalibyśmy, że jakiekolwiek postępowanie będzie wszczęte z urzędu w przedmiocie ujawnienia danych wrażliwych z procesu karnego - powiedział w "Faktach po Faktach" mecenas Mikołaj Marecki, pełnomocnik posłanki KO Magdaleny Filiks, odnosząc się do sprawy tragicznej śmierci jej syna. Przekazał, że rodzina oczekuje również "odpowiedzialności karnej osób, które ujawniły te dane". - Będziemy na pewno pozywać - przekazał mecenas.

Syn posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks, Mikołaj, zmarł 17 lutego. Chłopiec miał 15 lat, popełnił samobójstwo. Nie da się jednoznacznie wyrokować co do przyczyn odebrania sobie życia, śledztwo w sprawie śmierci 15-latka prowadzi szczecińska prokuratura. Według szefa państwowej komisji do spraw pedofili Błażeja Kmieciaka rządowe media na przełomie roku doprowadziły do identyfikacji syna posłanki jako ofiary skazanego pedofila

24 stycznia 2023 roku, trzy tygodnie przed śmiercią Mikołaja Filiksa, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowania w sprawie ukarania Radia Szczecin oraz TVP Info w związku z "emisją treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila, co w rażący sposób zagrażało dobru małoletnich ofiar przemocy".

Mecenas Marecki: Zbieramy materiał dowodowy. Będzie podstawą do konkretnych działań

Mecenas Mikołaj Marecki, pełnomocnik posłanki KO Magdaleny Filiks, był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o dalsze kroki jego i rodziny w tej sprawie oraz o ich oczekiwania.

- Przede wszystkim oczekiwalibyśmy, że jakiekolwiek postępowanie będzie wszczęte z urzędu w przedmiocie ujawnienia danych wrażliwych z procesu karnego. Takie postępowanie z urzędu nie zostało - wedle moich informacji, wedle naszych informacji -wszczęte, co uważam także za znamienne, bo to jest rolą prokuratury w państwie prawa - oznajmił.

- Na pewno odpowiedzialności karnej osób, które ujawniły te dane - wyliczał dalej. - Będziemy oczywiście planować każde nasze dalsze ruchy, natomiast zbieramy materiał dowodowy. Na pewno będzie on podstawą do konkretnych działań prawnych ze strony Magdaleny Filiks, będziemy na pewno pozywać - przekazał mecenas.

Wskazywał przy tym, że "trzeba też zrozumieć, że to jest trudny moment, wymaga czasu żałoby i przyjdzie czas na działania". - To nie jest taka prosta sytuacja, że stała się zła rzecz i trzeba reagować, bo najpierw trzeba się zmierzyć z tą olbrzymią tragedią, która dotknęła tę rodzinę - powiedział mec. Marecki.

Mecenas o posłance Filiks: argument, że miała tuszować pedofilię, jest absolutnie absurdalny

Gość TVN24 mówił również, że "praktycznie jest od samego początku uczestnikiem, takim zawodowym, tej sprawy". - Byłem pełnomocnikiem rodziny w toczącym się postepowaniu karnym, gdzie pokrzywdzonymi były dzieci posłanki Magdaleny Filiks - wyjaśniał.

Zaznaczył, że "matka dzieci, pani posłanka Magdalena Filiks, od samego początku zainicjowała to postępowanie, niezwłocznie we wrześniu 2020 roku". - Niezwłocznie, w sensie niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, że do tego czynu doszło. Więc jakikolwiek argument, który pojawia się w przestrzeni publicznej, że miała tuszować pedofilię, jest absolutnie absurdalny - powiedział.

"On się spotkał z olbrzymią falą hejtu"

Marecki był też pytany, czy tuż po ujawnieniu szczegółów sprawy przez rządowe media Mikołaj stał się już obiektem hejtu. Prawnik ocenił, że "nie trudno to stwierdzić, bo w tej przestrzeni medialnej pojawiało się wiele, powiedzieć nieprzychylnych to powiedzieć zbyt mało, treści". - Po prostu wręcz szkalujących jego, jego matkę, jego rodzinę. Natomiast tak, ja potwierdzam, że on się spotkał z olbrzymią falą hejtu - przekazał.

- Jego samego też dotknął hejt poza tą sferą publiczną. Wiadomo, że on funkcjonuje w jakichś środowiskach, które też ulegają pewnej narracji i ten hejt był po prostu straszny i potężnie wpłynął na jego psychikę - dodał.

Pełnomocnik posłanki Filiks o jej synu: on się spotkał z olbrzymią falą hejtu TVN24

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

