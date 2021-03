"Bandarenka został tchórzliwie pobity na śmierć"

Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw międzynarodowych Peter Stano, odnosząc się do skazania dziennikarki i lekarza w procesie o śmiertelnym pobiciu Ramana Bandarenki, ocenił, że Białorusinom "zbyt długo odmawiano podstawowych wolności, w tym wolności wypowiedzi i informacji oraz najbardziej podstawowych praw". Skazani podważyli wersję władz, które twierdziły, że Bandarenka był pijany.

Po pobiciu sprawcy zabrali Bandarenkę do mikrobusu. Potem miał trafić na komisariat, a kilka godzin później do szpitala w stanie krytycznym, z ciężkimi obrażeniami. Lekarzom nie udało się go uratować.