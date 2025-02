Śmierć polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Izrael "wykluczył wypłaty odszkodowań"

czytaj dalej

Czy prezydent stolicy Rafał Trzaskowski uległ szantażowi w sprawie dyrektora Nowego Teatru? Zespół artystyczny sam wskazał kandydata na to stanowisko i zaapelował, by powołać go bez konkursu. Ratusz przystał na taką propozycję, choć Społeczna Rada Kultury ostrzegała, że będzie to złamaniem dobrych zwyczajów miejskiej polityki kulturalnej. Urzędnicy bronią swojej decyzji: realizujemy to, co jest najlepsze dla instytucji.