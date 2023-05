Opozycja wzywa do odwołania Rzecznika Praw Dziecka. "Grzeszył nie tylko czynem, ale i słowem"

Dzisiaj polskie dzieci nie mają rzecznika swoich praw. Jego po prostu formalnie trzeba odwołać - mówiła we wtorek w Sejmie Marzena Okła-Drewnowicz (Koalicja Obywatelska). Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha zwracała uwagę, że "polskie państwo nie ma mocy sprawczej do tego, żeby chronić ofiary przemocy, a obrona przed przemocą jest podstawowym prawem człowieka".

W poniedziałek rano Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach poinformowało, że po ponad miesiącu leczenia w placówce zmarł ośmiolatek z Częstochowy maltretowany wcześniej przez ojczyma. Sprawa chłopca wyszła na jaw po zgłoszeniu złożonym przez biologicznego ojca dziecka 3 kwietnia. Interweniowała wtedy policja, dziecko z ciężkimi obrażeniami przetransportowano do szpitala śmigłowcem.

CZYTAJ WIĘCEJ W REPORTAŻU MAŁGORZATY GOŚLIŃSKIEJ: Kamil cierpiał tyle dni. A gdzie wy wtedy byliście?

Mucha: państwo nie ma mocy sprawczej do tego, by chronić ofiary przemocy

We wtorek w Sejmie w nawiązaniu do tej sprawy głos zabrały przedstawicielki Polski 2050. - Polskie państwo nie ma mocy sprawczej do tego, żeby chronić ofiary przemocy, a obrona przed przemocą jest podstawowym prawem człowieka - oświadczyła posłanka Joanna Mucha.

Jak zaznaczyła, "w 2019 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaapelowała do wszystkich polityków, żebyśmy wprowadzili do polskiego porządku prawnego rozwiązania, których celem jest to, żeby za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z incydentem dramatycznej przemocy, żeby wprowadzać monitoring systemowy tego przypadku". - By nie szukając winnych, sprawdzić, który element systemu nie zadziałał - mówiła. Dodała, że "taka ustawa znalazła się nawet w Sejmie, ale od lat nie jest procedowana".

Mucha: państwo nie ma mocy sprawczej do tego, by chronić ofiary przemocy tvn24

- Powinniśmy natychmiast wrócić do procedowania tej ustawy - zaapelowała.

Okła-Drewnowicz: dzisiaj polskie dzieci nie mają rzecznika swoich praw

Na wspólnej konferencji prasowej w tej sprawie wystąpiły też posłanki Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

- System nie działa, bo jest nastawiony nie na ochronę dobrostanu dziecka, a na ochronę nienaruszalności władzy rodzicielskiej. Dzieci i ryby w Polsce głosu nie mają, nawet dzieci katowane - mówiła posłanka klubu Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Konferencja Koalicji Obywatelskiej i Lewicy TVN24

Marzena Okła-Drewnowicz (KO) zwracała uwagę, że "dzisiaj polskie dzieci nie mają rzecznika swoich praw". - Wzywanie go do tego, by zareagował i cokolwiek zrobił, nie ma sensu. Jego po prostu formalnie trzeba odwołać - powiedziała.

- Nasz wniosek o odwołanie tak zwanego rzecznika praw dziecka leży od 2020 roku w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dlatego dziś podpisujemy się wszystkie, z koalicyjnych klubów opozycyjnych, pod pismem, żeby jak najszybciej ten nasz wniosek był rozpatrywany, tak, by obnażyć to, co do tej pory ten rzecznik mówił i zrobił, bo naprawdę nie tylko czynem, ale i swoim słowem grzeszył, mówiąc, że należy odróżnić klapsa od bicia. Mówimy dość - dodała.

Rzecznikiem Praw Dziecka od 2018 roku jest Mikołaj Pawlak.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp / prpb

Źródło: TVN24