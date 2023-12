Śmierć nastolatki w Andrychowie. Psycholożka: żyjemy w takim świecie, gdzie pośpiech zabija człowieczeństwo

Paradoksalnie jest tak, że im więcej obserwatorów, tym mniejsza szansa na udzielenie pomocy - powiedziała w TVN24 profesor Krystyna Skarżyńska. Psycholożka odniosła się do sprawy śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa, która zmarła po tym, jak kilka godzin spędziła na mrozie. Tuż koło sklepu. Ekspertka podkreślała też, że "żyjemy w takim świecie, gdzie pośpiech zabija człowieczeństwo".

We wtorek 14-letnia Natalia przez kilka godzin siedziała sama w centrum Andrychowa . W tym czasie żaden z przechodniów nie zainteresował się jej stanem i nie udzielił pomocy. Siedziała obok sklepu w centrum Andrychowa, około 500 metrów od komisariatu policji. Gdy nastolatka trafiła do szpitala, było już za późno.

Ekspertka: paradoksalnie jest tak, że im więcej obserwatorów, tym mniejsza szansa na udzielenie pomocy

- Dlaczego ludzie nie pomagają w takich sytuacjach? Paradoksalnie jest tak, że im więcej obserwatorów, tym mniejsza szansa na udzielenie pomocy i to nie jest polska specyfika, tylko taka prawidłowość - podkreślała.

- Psychologowie mówią o dwóch powodach, dlaczego tak się dzieje. Przez długi czas uważano, że to jest takie rozrzedzenie odpowiedzialności. Jak jest kilkanaście osób, to dlaczego ja mam się zatrzymywać i pomagać? Niech zrobią to inni, ja nie jestem tutaj jeden odpowiedzialny - zwracała uwagę.