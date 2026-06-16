Polska Śmierć młodej kobiety w Małopolsce. Policja znalazła też ciało 19-letniego mężczyzny Kamila Grenczyn |

Małopolskie. Zabójstwo 19-latki w Mszanie Dolnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ochotnicza Straż Pożarna w Gościnie

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Jak poinformowała policja, do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie gminy Mszana Dolna. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że około godziny 22.20 19-letni mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia" - podano w komunikacie.

Mimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się uratować życia 19-latki. W związku z prowadzonymi czynnościami policja opublikowała wizerunek i dane poszukiwanego.

We wtorek rano rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w rozmowie z reporterem TVN24 poinformowała, że policjanci natrafili w masywie leśnym na ciało mężczyzny.

- Dzisiaj po kilku godzinach poszukiwań załoga policyjnego śmigłowca zauważyła ciało mężczyzny nad terenem, który był przeszukiwany. Na miejscu trwają policyjne działania. Będziemy ustalać tożsamość. Wszystko wskazuje na to, że jest to ciało poszukiwanego 19-latka - podała podinspektor Katarzyna Cisło.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii.

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