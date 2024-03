Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy

czytaj dalej

Protestujący rolnicy próbują wjechać ciągnikami na trasy wiodące do Warszawy. Na ten moment uniemożliwia im to policja. Do takich prób doszło w okolicach Łomianek i Nieporętu. Na ulicy Przyczółkowej w rejonie skrzyżowania z S2 rolnicy rozpoczęli pierwszą blokadę. Aby dotrzeć do stolicy ze swoich miejscowości, niektórzy wyruszyli jeszcze w nocy. Wydarzenia relacjonujemy na tvnwarszawa.pl.